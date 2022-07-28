Умер звезда сериала «Доктор Кто» Криббинс

Британский актер Бернард Криббинс умер в возрасте 93 лет. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает агентство Gavin Barker Associates.

«Любимый актер Бернард Криббинс, офицер ордена Британской империи, умер в возрасте 93 лет… Вклад Бернарда в британскую индустрию развлечений не подвергается сомнениям», — говорится на странице агентства в Twitter.

Отмечается, что он 70 лет занимался актерской деятельностью и работал над разнообразными проектами.

Криббинс известен как комедийный актер, музыкальный комедиант и актер озвучки. С 2007 года исполнял роль Уилфреда Мотта в сериале «Доктор Кто», также снимался в таких картинах, как «Дюнкерк», «Безумие», «Чисто английские убийства» и других.