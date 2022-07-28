Жители Северобайкальска спасли детей из пожара

Жители Северобайкальска спасли жизни троих детей. Мужчина услышал крики о помощи и выбежал на улицу. Оказалось, что в одной из квартир соседней многоэтажки произошел пожар.

«Приняли решение, было моментально, спасать детей путем, чтобы они просто на руки спрыгивали. Я встал, подошел под окно и начал просить девушку, чтобы она спрыгивала. Первую девушку постарше мы встретили. Оказывается, и вторая, и третий ребенок, мы с того окна, маленький мальчик», — рассказал житель Северобайкальска Тимур Рузметов.

Прибывшие медики осмотрели детей, травмы они не получили, сообщает телеканал «Известия». Спасатели вскрыли дверь и потушили возгорание.

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