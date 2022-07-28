Ким Чен Ын уверен в готовности КНДР к военной конфронтации с США

Ким Чен Ын уверен в готовности КНДР к военной конфронтации с США

2022-07-28 11:28:48

2022-07-28 11:28:48

2022-07-28 11:28:48

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