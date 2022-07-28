Ким Чен Ын уверен в готовности КНДР к военной конфронтации с США
Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова к любым военным столкновениям с США. Руководитель добавил, что армия Южной Кореи «будет уничтожена» в случае попытки напасть на республику. Свои заявления Ким Чен Ын сделал в рамках празднования окончания Корейской войны, передает телеканал «Известия». Боевые действия на Корейском полуострове начались 25 июня 1950 года и закончились 27 июля 1953 года.
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