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Зеленский назвал Украину законной наследницей Киевской Руси

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 28 июля, в своем видеообращении в честь Дня украинской государственности назвал Украину единственной и законной наследницей Киевской Руси.

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Во время поздравления он стоял на фоне памятника Владимиру Великому на берегу Днепра.

«Мы — не колония, не автономия, не провинция, а неделимая и независимая страна, которой минимум 1,5 тыс. лет, <...> когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она (Украина. — Ред.) единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха», — заявил киевский лидер.

День украинской государственности впервые отмечается на Украине 28 июля 2022 текущего года. Праздник утвержден по инициативе главы государства в 2021 году и отмечается в День крещения Руси (на Украине этот день переименован в День крещения Киевской Руси — Украины. — Ред.).

22 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла мэра Киева Виталия Кличко за плохую осведомленность в истории возникновения Киевской Руси и Москвы.

Тогда он в эфире телеканала In Time Ukraine заявил, что «Русь была Киевской, а Киев — великим городом, еще когда были болота и никто не представлял, что на них когда-нибудь появится Москва». Это стало ответом на телеобращение президента России Владимира Путина к россиянам по вопросу признания Донецкой и Луганской народных республик.

После этого дипломат обратила внимание киевского градоначальника на то, что ряд фактов не соответствует действительности.

В обращении к россиянам 21 февраля Путин заявил, что Украина в своем современном виде была создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий, у жителей никто ничего не спрашивал. Он напомнил, что после революции главной задачей большевиков было любой ценой удержаться у власти.

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