Интерактивную карту больных деревьев запустили в Белгороде

В Белгороде создали интерактивную карту больных деревьев. Разработчики планируют отмечать на ней зеленые насаждения, подлежащие вырубке.

Интерактивную карту деревьев представила городская мэрия. На ней можно узнать о состоянии насаждений в разных частях Белгорода.

По словам главного ландшафтного архитектора Елены Семенковой, деревья, которые отнесли к усыхающим и сухостою, будут сносить. Только в парке Победы таких насчитывается 334, пишет Бел.Ru.

Основные существующие в городе зеленые насаждения уже нанесены на карту. Исследования проведены с помощью лазерной съемки. Сейчас специалисты продолжают заполнять карточки деревьев, в которых указывается их возраст, повреждения, диаметр ствола и кроны, высота.