Вспышку бешенства выявили в Псковской области

В городе Великие Луки Псковской области зафиксирована вспышка бешенства. Указ о введении карантина подписал губернатор, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Эпизоотическим очагом признана территория в районе дома № 20 по улице Максима Горького.

Как уточняет Псковское агентство информации, в 2021 году показатель заболевания бешенством в Псковской области вырос в 2,6 раза по сравнению с 2020-м. Так, в прошлом году было зафиксировано 13 случаев бешенства, семь из них — у диких животных.

Эксперты подчеркивают, что только своевременная вакцинация поможет спасти животное от летального исхода из-за бешенства.