Сотня дольщиков проблемных домов на Сергеева в Иркутске получили компенсации

В Иркутске получили компенсации 105 обманутых дольщиков, вложившихся в строительство домов на улице Сергеева. Об этом сообщает региональное правительство.

Четыре объекта застройщика ООО «БазисСтройИнвест» на улице Сергеева будут удалены из Единого реестра проблемных объектов. Деньги в полном объеме возвращены 105 гражданам.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, ссылаясь на данные от 13 июля 2022 года, в единый реестр долгостроев входили 13 объектов, расположенных в Приангарье. Обманутыми дольщиками числились 657 человек.

В 2021 и 2022 годах из перечня исключили восемь долгостроев. Были восстановлены права 177 участников долевого строительства.