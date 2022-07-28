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Бесконечность — не предел

Обозреватель «Известий» Сергей Сычев — о причинах коммерческого провала пиксаровского мультблокбастера «Лайтер»
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Загадочна судьба одного из важнейших последних проектов Pixar этого года. И первого, которому с допандемийных времен был выдан билет на полноценный широкий прокат. Речь о спин-оффе «Истории игрушек» под названием «Лайтер». Так в российской локализации некогда извратили фамилию одного из главных героев франшизы, хотя в первых пиратских переводах в 90-е его называли правильно: Базз Световой год, Lightyear.

Этого фильма ждали очень долго, и «Дисней» не стал экспериментировать, а устроил полноценный мировой старт в середине июня, фильм показывают даже в российских кинотеатрах. А на следующей неделе «Лайтер» появится на Disney+, и самое время подвести предварительные итоги: фильм в прокате провалился полностью. Его мировая касса достигла лишь $215 млн. Чтобы понять масштаб катастрофы, достаточно знать, что третья и четвертая части собрали по миллиарду.

Эти цифры совершенно не вяжутся с рейтингами мультблокбастера. Агрегатор Rotten Tomatoes сообщает, что зрительская оценка фильма — 84%, у критиков чуть ниже, 75%. Совсем не провальные цифры. И, вроде, не понятно, почему народ пошел не на него, а на тех же «Миньонов», которые собрали уже $650 млн.

Похоже, что удручающие цифры связаны с тем, в чем Pixar всегда был очень силен. С концепцией. Креативщики перемудрили, сделав не столько спин-офф, сколько некую гиковскую штучку, в которую еще нужно постараться врубиться. Да еще с запутанным сюжетом (дальше будут спойлеры!), в котором семейной аудитории разобраться сложно. Получается, что продукт рассчитан на взрослого ностальгирующего зрителя, который всегда мечтал знать, почему мальчик Энди так хотел именно эту игрушку себе в подарок. С этого ведь начинается оригинальный первый фильм, нам говорят, что Базз — мечта любого парнишки, самая модная игрушка на свете, да еще «говорящая» репликами из фильма о приключениях космических рейнджеров. А потом Базз, задолго до роботов из «Мира Дикого Запада», открывает в себе человечность, принимая свою искусственную природу.

Так вот, новый мультик — это как бы и есть тот самый фильм, от которого якобы фанатели Энди и его ровесники. Он о том, как Базз и его командир Алиша потерпели на своем корабле крушение над неизвестной планетой, и члены экипажа основали там колонию. Все как-то смирились с новой жизнью, и только Базз с завидным упорством продолжал пытаться отремонтировать корабль и спасти всех.

Дальше этот сюжет развивается с такими наворотами, что многие западные критики удивленно разводили руками: неужели мама Энди могла разрешить своему сынишке смотреть такое? Начать с того, что любые намеки на возможный роман Базза и красавицы Алиши разбиваются в первых же диалогах: она открыто предпочитает девушек. Предположить, что в начале 90-х Энди посмотрел такой фильм, трудно.

Далее, Базз в своих испытательных полетах регулярно проваливается во временную петлю, из-за чего, как в «Интерстелларе», обитатели колонии стареют, а он остается молодым, глупым и энергичным. А потом твист в стиле «Космической одиссеи» Кубрика: Базз встречает постаревшую версию самого себя и вступает с ней в бой, ведь Зорг — это он сам, только с другим жизненным опытом (опять таки мы предупреждали о спойлерах).

Все эти интеллектуальные ребусы высокого sci-fi упакованы в как бы в типичный бадди-муви, потому что Базз должен научиться дружить, доверять другим, а вслед за этим — и себе самому.

Иногда Pixar удается заставить публику играть по трудным правилам. Запредельный сюжет «Головоломки» мир проглотил с восторгом. Мрачноватый юмор «Души» пришелся по вкусу публике, прошедшей через ужасы пандемии. Но здесь провокация не сработала. Достаточно посмотреть на американский бокс-офис, чтобы увидеть, как сборы фильма стремительно начали падать уже в первый июньский уикенд: 20 млн в пятницу, 16 млн в субботу, в воскресенье — уже только 14. А в следующее воскресенье — 5 млн.

Но есть и еще одна важная причина. «История игрушек» стала такой долгоиграющей и успешной франшизой, потому что там была идеальная система персонажей, которые эволюционировали вместе, оставаясь индивидуальностями, интересными сами по себе. Новый же Базз, хотя и подан, как первоисточник для игрушки, на самом деле как раз кажется самозванцем. Он одномерен и скучен, и смотреть хочется не столько на него, сколько на ярких второстепенных персонажей — от той же Алиши до остроумного кота-киборга Сокса. Не хочется знать, что с этим Баззом будет дальше, не хочется сиквела о нем или приквела. Хочется еще одну «Историю игрушек», где все понятно — и всё интересно.

Этот эксперимент стоил $200 млн, и Pixar с «Диснеем» сделают из этого выводы. И к премьере своего следующего блокбастера Elemental летом следующего года скорее всего Pixar отнесется очень внимательно, второго коммерческого провала подряд индустрия не простит. С другой стороны, в августе Disney+ отчитается о статистике мультфильма у себя на платформе, и, кто знает, может, отношение к нему еще изменится.

Автор — кандидат филологических наук, обозреватель «Известий»

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