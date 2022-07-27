«АиФ» и партнеры отправили гумпомощь в Донбасс

Коллектив «Аргументов и фактов» вместе с партнёрами со­брал то, что необходимо людям на освобождённых территориях, и отправил гуманитарную помощь в Донбасс.

Коллектив издательского дома «Аргументы и факты» совместно с благотворительным фондом «АиФ. Доброе сердце» и партнёрами сформировал груз, который они пере­дали МЧС, и с гуманитарным конвоем он уже прибыл в Донбасс. «Без малого 45 лет назад, когда наше издание впервые вышло в свет, все мы были гражданами одной великой страны. И для «АиФ» не сущест­вует разницы между нашими читателями по ту или эту сторону границ. Помогать читателям, где бы они ни жили: в Донецке или в Ростове, в Брянске или в Херсоне, во Владивостоке или в Луганске, — наш долг», — считает главный редактор «Аргументов и фактов» Михаил Чкаников

Эту точку зрения разделяют сотрудники большого коллектива из разных уголков страны, где работают региональные редакции «АиФ». Деньги, на которые были закуплены дефицитнейшие сегодня в Донбассе памперсы, а также другие средства гигиены для детей и взрослых, перечисляли аифовцы и из южных регионов, и из Сибири, и с Дальнего ­Востока.

«Мы понимаем: наш груз — всего лишь малая толика, но очень надеемся, что конкретным людям, оказавшимся в центре военных действий, он поможет продержаться. Мы знаем: таких инициатив становится всё больше, и жители Донбасса, получая гуманитарную помощь, чувствуют, что они не одни, что их поддер­живают люди по всей России. Мы верим: на землю Украины обязательно придёт мир, который всегда наступает после Победы», — отметили в коллективе «АиФ».