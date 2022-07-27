Эксперт указал направления совершенствования российских вооружений

По итогам спецоперации на Украине упор в дальнейшем развитии российских вооружений будет делаться, прежде всего, на повышение защищенности военнослужащих, заявил «Известиям» военный эксперт Андрей Фролов.

«В первую очередь, будут развиваться индивидуальные средства защиты, возможно, также речь пойдет об усилении бронезащиты основных колесно-гусеничных машин, которые находятся на вооружении сухопутных и воздушно-десантных войск», — рассказал эксперт.

Также Фролов допустил активное развитие средств индивидуальной медицинской помощи и появление новых, более защищенных санитарных машин.

По мнению эксперта, одной из основных точек развития станут системы радиоэлектронной борьбы, которые все более необходимы армии.

«Системы РЭБ должны становиться все более дешевыми и массовыми, уходя на уровень взвода и отделения и присутствовать там в штатном режиме, — считает эксперт. — При этом данные системы должны уметь работать, в том числе, и по коптерам гражданского назначения. То же самое касается дальнейшего развития ПВО, где необходимо снижение стоимости систем, чтобы не разоряться на перехвате дешевых беспилотных комплексов, которыми все более насыщаются потенциальные противники России».