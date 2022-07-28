Акционный список

Предложение ЦБ временно запретить неквалифицированным инвесторам сделки с иностранными ценными бумагами поставило вопрос о том, как собрать сбалансированный портфель в таких условиях. Для того чтобы преуспеть на рынке, инвесторы стремятся сформировать портфель, диверсифицированный по классам активов. Такой подход помогает снизить возможные риски и при этом получить сравнительно высокую потенциальную доходность.

Основой такого портфеля всегда будут акции и облигации. Это финансовые инструменты, обладающие денежными потоками, которые, на мой взгляд, должны составлять как минимум 70% хорошо сбалансированного портфеля.

Акции стоит выбирать исходя из их «недооцененности», когда их текущие котировки не в полной мере отражают возможные успехи бизнеса на горизонте трех-пяти лет. Сейчас как никогда подходящий момент для покупки российских акций, ведь рынок находится в состоянии «обратного пузыря». Большинство бумаг стоят безумно дешево относительно предполагаемых будущих финансовых результатов. Когда продаст последний паникер — а мы, скорее всего, это уже увидели — рынок будет восстанавливаться без всяких драйверов и предпосылок. Когда драйверы появятся (восстановление финансовых результатов, возобновление дивидендных выплат), акции будут стоить уже гораздо дороже.

Рекомендация при выборе облигаций — сторониться третьего эшелона, стратегически второстепенных эмитентов, господдержка которых неочевидна. И, напротив, обратить внимание на квазигосударственные компании, на которые пришелся наиболее сильный удар. Важное правило: подход «чем больше доходность, тем лучше» ни к чему хорошему на облигационном рынке не приводит. Чем выше доходность приобретаемого инструмента, тем больше часов необходимо провести, изучая компанию.

Кроме того, и в акциях, и в облигациях следует уделить особое внимание диверсификации: чтобы минимизировать риски отдельного инструмента, портфель должен состоять из десятков выпусков. Новичкам на фондовом рынке стоит формировать индексный портфель (ориентироваться на ценные бумаги, входящие в индекс, например, Мосбиржи), а не пытаться самостоятельно их выбирать.

Для большей диверсификации, портфель можно «разбавить» золотом. Тем более, что оно исторически помогало защищать инвестиционные портфели во времена экономических, финансовых или политических потрясений. Вариантов инвестирования достаточно много: слитки, монеты, ОМС (обезличенный металлический счет), физическое золото на бирже, фьючерсы или паевые фонды на золото. Важно понимать, что доля золота в сбалансированном портфеле не должна превышать 10–20%, так как этот актив не имеет денежных потоков и скорее является элементом страховки портфеля от инфляции.

К покупке на бирже также доступны инструменты, связанные с недвижимостью. Это могут быть паи ЗПИФ, инвестирующих в жилую или коммерческую недвижимость. Однако для их покупки нужно обладать экспертизой в этой сфере — как и у любого рискованного инструмента, краткосрочно стоимость паев может как расти, так и падать. Другой вариант — покупка фьючерса, привязанного к индексу цен на московскую недвижимость. Этот инструмент лучшим образом хеджирует будущие потребности в жилье, однако не приносит денежных потоков.

Таким образом, хорошо сбалансированный портфель может выглядеть следующим образом: 50 % могут занимать акции, 30% стоит отвести облигациям, 10% — золоту и оставшиеся 10% инвестировать в недвижимость.

Однако важно понимать: для того чтобы самостоятельно собрать сбалансированный портфель активов, необходимо иметь хотя бы минимальное представление о том, как работает рынок, а также обладать определенным количеством времени, которое можно уделить инвестированию. В противном случае можно понести гораздо большие убытки, чем снижение рынка в целом, особенно если увлечься и пренебречь правилами риск-менеджмента.

Чтобы не экспериментировать и получить действительно качественно сбалансированный портфель активов, можно приобрести отдельно паи фондов акций и облигаций. Или выбрать ПИФ сразу со сбалансированной инвестиционной стратегией. Помимо решения вопроса выбора отдельных бумаг, ПИФы осуществляют ребалансировку портфеля, реинвестируют купонные и дивидендные выплаты, а также помогают сэкономить на налогах.

Автор — директор по инвестициям УК «Открытие»

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