Бурейская ГЭС прекратила холостые сбросы воды

Бурейская ГЭС (Амурская область) завершила холостые сбросы воды через гидроузел. Решение было принято в связи с нормализацией гидрологической обстановки, сообщили в филиале ПАО «РусГидро» — «Бурейская ГЭС».

Все затворы водосбросной части плотины, открытые еще 4 июня, сейчас закрыты. Созданная резервная емкость водохранилища позволит удерживать последующие летние ливневые паводки, пишет Амурская служба новостей.

«По прогнозу ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 28 июля ожидается приточность в объеме 1400 куб. м в секунду. В случае увеличения притока расход воды через гидроузел также может быть увеличен», — заявили в филиале ПАО «РусГидро» — «Бурейская ГЭС».

В середине мая 2022 года в Бурейском водохранилище сформировался паводок, приток воды к створу ГЭС значительно вырос. За последние два десятилетия подобный приток воды в мае наблюдался в 2004, 2013, 2019 и 2021 годах. Однако сейчас обстановка нормализовалась. По данным экспертов, за минувшие сутки приток составил 1305 куб. м/сек.

Как уточняет ИА PriamurMedia со ссылкой на данные Амурского гидрометцентра, 28 и 29 июля в регионе ожидаются кратковременные дожди, местами — ливни с грозами. Специалисты предупреждают о возможных резких подъемах воды на малых реках.