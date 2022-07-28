Вопросы веры и выгоды

28 июня традиционно отмечается День крещения Руси. Конечно, крещение — это не одномоментное явление. И на Руси, и в других странах, которые принимали христианство в Средние века, этот процесс занимал, как правило, несколько столетий. Формальной датой для нас является 988 год. В это время крестились князь Владимир и те жители Киева, которые к тому моменту еще не были христианами. Это самое знаковое событие в истории крещения Руси. Но не единственное.

Современные специалисты выделяют два важнейших этапа в истории распространения на Руси христианства. Первый связан с событиями 860–870-х годов. В этот период фиксируются самые ранние свидетельства о появлении христиан на Руси. После нападения флота русичей на Константинополь в 860 году византийцы отправили в Киев церковное посольство для проповеди. Они оставили свидетельства о том, что эта миссия была весьма успешной. Тогда крестились и князья, и значительное количество их подданных.

В византийских источниках эта история неплохо фиксируется. Об этом упоминает и Константинопольский патриарх Фотий, современник тех событий, в одном из своих писем. Он пишет о том, что народ русь, самый северный и суровый, наряду со многими другими племенами принял крещение и теперь придерживается истинной веры. То есть свидетельства достаточно однозначны и указывают на начало процесса признания и появления новой веры в древнерусском обществе. Также ключевым событием стало крещение княгини Ольги, фактической правительницы Руси, в 946 или 957 году (точную дату мы не знаем).

Но, как это обычно бывает, распространение новой веры вызывало сопротивление. В течение следующего столетия в Киеве противостояли друг другу две условные партии — сторонники язычества и сторонники христианства.

Вторым этапом стал процесс актуализации крещения при князе Владимире. В первые годы своего правления он пытался опереться на языческую партию. Князь проводил религиозные реформы, стремясь создать единый языческий пантеон для всех племен, живших на Руси. Но ситуация сложилась так, что в будущем он изменил свое решение.

В «Повести временных лет» содержится повествование о выборе веры Владимиром. Там рассказано, как князь рассылал послов по разным странам, чтобы узнать у разных народов, к какой вере они принадлежат и каковы особенности их религиозных взглядов. Все послы после возвращения в Киев рассказывали Владимиру, кто как верит. Наибольшее впечатление на князя произвел рассказ послов, которые вернулись из Константинополя. Они побывали в храме Святой Софии и говорили, что, находясь там, не знали, пребывали ли они на земле или на небе. Услышав об этих необычных впечатлениях, Владимир остановил свой выбор на вере византийцев, то есть на восточном христианстве, православии.

Однако эта история в летописи выглядит как вставная повесть. Вопрос о том, почему же князь выбрал христианство, волновал и современников Владимира, и последующие поколения жителей Древней Руси. Есть мнение, что эта повесть, вставленная в летопись, и была написана для того, чтобы попытаться дать ответ.

Тем не менее очевидно, что политическая реальность, в которой Владимир должен был принимать решения, выглядела несколько по-иному. Вполне вероятно, что в данном случае перевесили политические выгоды.

Объясню почему. Владимир оказался очень нужным союзником для византийского правительства в те годы. Во второй половине 80-х годов X века в Византии происходила очередная междоусобная война: крупный византийский полководец Варда Фока поднял мятеж против императоров-соправителей, братьев Василия II и Константина VIII. В течение полутора лет с ним не могли справиться, и императорам требовались союзники. Владимир предоставил в их распоряжение свою дружину, около 6 тыс. отборных воинов, которые вступили в сражение с Вардой Фокой и обеспечили императорам победу. Очевидно, что сражались они не одни, но эта дружина сыграла роль каркаса для константинопольских войск.

Рассчитывая на щедрое вознаграждение, Владимир решил подкрепить отправку дружины в Константинополь дополнительными усилиями. Чтобы обеспечить выплату денег со стороны Византии, он с оставшейся частью своих сил осадил Херсонес Таврический. Владимир начал давить на константинопольское правительство, с одной стороны, требуя своевременных выплат, а с другой — показывая, что заложником для соблюдения заключенного договора теперь оказывается целый город Херсонес. В определенном смысле это был политический шантаж, но для Владимира и его дружины к этому времени уже было понятно, что именно Византия является наиболее перспективным «вектором» политики. Оттуда можно получить средства и возможности, которые несопоставимо превосходят все остальные направления возможных действий.

Под Херсонесом развернулись обширные военные действия, и через несколько месяцев византийцы согласились заключить официальный союз с Владимиром. Они расплатились с князем и предложили жениться на сестре императоров Василия и Константина — царевне Анне. Заключив союз, Владимир крестился. Он сделал это для того, чтобы вступить в этот брак, потому что византийскую царевну, представительницу правящей династии, разумеется, можно было выдать замуж только за христианина.

Таким образом, в истории принятия решения о крещении Владимиром присутствуют как идеологические, так и политические обоснования, которые развивались параллельно друг другу.

Современные исследователи толкуют эту историю по-разному. Кто-то считает, что все дело было только в политике, а кто-то говорит, что Владимир был правителем, который искал религиозной истины и жаждал духовного развития. Скорее всего, в реальной жизни было и то, и другое, и отделить эти две стороны событий друг от друга просто невозможно.

Автор — кандидат исторических наук, специалист по истории Византии и христианства

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