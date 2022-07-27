«Нафтогаз» предложит держателям еврооблигаций отсрочку выплат

Компания «Нафтогаз» снова предложит держателям еврооблигаций соглашение по отсрочке выплат. Во вторник украинская компания объявила о техническом дефолте, передает телеканал «Известия». Держатели евробондов отказались соглашаться на отсрочку выплат на два года. Это означает, что компания должна была до конца дня выплатить $335 млн долга по выпуску 2022 года и €45 млн, которые являются процентами по выпуску 2024 года. В западных СМИ предсказали цепную реакцию в экономике на Украине после дефолта «Нафтогаза».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.