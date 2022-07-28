Азбука болезни

Гепатит — это воспалительный процесс клеток печени, который могут вызвать множество причин. Большинство тяжелых циррозов, а также рак печени являются результатом заражения вирусами гепатита В, С, D. По данным ВОЗ ежегодно от гепатита В и С умирает 1 млн 100 тыс. человек. Но эти смерти можно было предотвратить.

В 2022 году Всемирный день борьбы с гепатитом, который ежегодно отмечается 28 июля, проходит под девизом «Bringing hepatitis care closer to communities», что можно перевести, как «Сделать лечение гепатита доступным для каждого». Чтобы достичь глобальной цели — полностью искоренить вирусные гепатиты В и С к 2030-у во всем мире, необходимо срочно расширить охват тестирования и увеличить доступность лечения для каждого пациента, вне зависимости от того, в каком уголке мира он живет.

Если смотреть официальную статистику, то в нашей стране заболеваемость всеми видами гепатита держится примерно на одном и том же уровне. Если сравнивать период январь–май 2022 года с аналогичным периодом прошлого года, то разница будет всего несколько процентов. Так, например, число заражений гепатитом В уменьшилось на 6%, гепатитом С увеличилось на 8%. Но проблема в том, что далеко не все пациенты с вирусным гепатитом знают о своем заболевании и учтены в официальных данных.

Начнем с гепатита В. Этот патоген гораздо устойчивее к различным факторам окружающей среды, чем ВИЧ или гепатит С. В крови при комнатной температуре он активен до три месяцев, в высушенной плазме — до 25 лет. Вирус выдерживает кипячение до 30 мин, сухой жар до +160 °С в течение часа, остается активным при обработке 80% этиловым спиртом.

На различных предметах гепатит B может сохраняться при комнатной температуре до нескольких недель. К таким можно отнести пятна крови на любых поверхностях, лезвие бритвы, иглы, медицинские инструменты. А для инфицирования достаточно контакта поврежденной кожи или слизистой оболочки с вирусом, точнее с любым биологическим материалом, содержащим его частицы. Вероятность заражения довольно высока, так как, вирус распространяется по всем жидкостям организма в большей или меньшей концентрации.

От вирусного гепатита В можно защититься только с помощью вакцины. На территории России прививка внесена в национальный календарь и делается бесплатно. Чтобы защитить детей, как основную группу риска, их обычно вакцинируют в первые 24 часа после рождения. Если сомневаетесь, вакцинированы или нет — проконсультируйтесь с врачом.

Следующий тип инфекции — гепатит D. Вирус этот не может самостоятельно проникнуть в клетки печени и размножаться. Это происходит либо в паре с гепатитом В, либо на фоне уже имеющегося патогена типа В у пациента. В первом случае развивается коинфекция. Болезнь в острой форме может протекать более бурно, тяжело, с яркой клинической картиной. Возможно развитие быстрого и массивного разрушения клеток печени — фульминантный (молниеносный) гепатит. Если развитие инфекции идет по второму варианту, то это называется суперинфекцией, что значительно ухудшает состояние пациента. Цирроз развивается примерно на 10 лет быстрее.

Защититься от вирусного гепатита D можно, сделав прививку. Ту же самую, что применяют против гепатита В. Те, кто уже инфицирован, сегодня могут получить эффективную терапию. Недавно появился противовирусный препарат, который серьезно нарушает жизненный цикл этого патогена.

Перейдем к гепатиту С. По статистике именно это основная причина заболеваний печени по всему миру. Если заболевание развилось до состояния развития хронической формы, сопровождаемой циррозом или гепатоцеллюлярной карциномой, вероятен летальный исход.

У 20–25% пациентов с острым вирусным гепатитом заболевание не переходит в хроническую форму, они выздоравливают самостоятельно. У остальных 75–80% организм не справляется с вирусом в течение шести месяцев, и патоген остается в печени. Развивается хроническая форма, вполне заслуженно называемая «ласковый убийца» — пациент не ощущает каких-либо значительных изменений в своем самочувствии длительное время. Если не начать специфическую противовирусную терапию заболевание остается на всю жизнь. При хроническом вирусном гепатите С риск развития цирроза печени в течение 20 лет составляет от 15–30%. Эта угрожающая жизни болезнь, как и гепатоцеллюлярная карцинома — основные причины пересадки печени, а также смертельного исхода.

Не испытывайте судьбу и свое здоровье на прочность — проходите обследования на вирусные инфекции, которые могут существенно повлиять на качество вашей жизни. Сдав биохимический анализ крови и обнаружив повышенный уровень маркеров воспалительного процесса в печени — АЛТ и АСТ, сдайте анализ на вирусные гепатиты, чтобы исключить заболевание. Принимать при хроническом вирусном гепатите С какие-либо гепатопротекторы — бессмысленное и вредное занятие. Если не начать специфическую противовирусную терапию заболевание остается на всю жизнь. Вакцины, которая защищала бы от одного или всего многообразия подтипов вируса гепатита С пока не разработано.

Гепатит А — один из самых устойчивых. При температуре 14–20 °С он сохраняет инфицирующие свойства на различных поверхностях в течение нескольких месяцев. Есть данные, что патоген активен в течение нескольких лет при температуре ниже -20 °С и около месяца при температуре около 0–5 °С. И активность его одна из самых высоких — для заражения достаточно всего нескольких вирусных частиц. Чтобы его уничтожить, нужно обрабатывать зараженный предмет при температуре кипения не менее 20 минут.

На сегодняшний день специфического лечения против вирусного гепатита А не существует, универсальный совет может быть только один — беречь себя. Соблюдайте гигиену, и если вы не болели, обсудите с врачом возможность вакцинации. На настоящий момент, вакцина против гепатита не является обязательной для всех групп населения.

Ну и последний распространенный тип — гепатит Е, существующий в виде нескольких штаммов и генотипов. И некоторые из них способны поражать не только человека, но и животных. Вирус встречается у кроликов, кабанов, свиней и даже моллюсков. Он представляет особую опасность для беременных. До 25% случаев осложняются печёночной недостаточностью и заканчиваются летальным исходом. А если заражение произошло в третьем триместре, смертельный риск достигает 40%.

Вакцины против гепатита Е на территории России не зарегистрировано. Поэтому, настоятельно рекомендуется всегда соблюдать меры профилактики. Не пейте воду из водоемов: родники, ручьи, пруды и другие источники, которые могут быть использованы для водопоя скота и являться местом обитания диких животных. При купании старайтесь не заглатывать воду.

И помните, что при любых типах гепатита — самое главное, это своевременная диагностика. К Всемирному дню борьбы с гепатитом во всех клиниках и офисах Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора можно бесплатно сдать кровь для исследования на вирусный гепатит типа В, акция проходит до 31 июля.

Автор — ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

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