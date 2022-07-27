Смертельное ДТП произошло в Алтайском крае на выезде из города Яровое. Об этом в среду, 27 июля, сообщает altapress.ru со ссылкой на «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев произошедшего, столкновение случилось при попытке обгона. Водитель «КамАЗа» пытался уйти от столкновения с легковым автомобилем, но безуспешно. Машины столкнулись у эстакады для перехода теплосети через дорогу с надписью «Счастливого пути».

Число погибших не уточняется. Другие подробности ДТП выясняются.

Ранее, 23 июля, сообщалось, что на Третьем кольце в Москве столкнулись семь автомобилей. В результате аварии пострадал один человек.