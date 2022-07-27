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Карта спецоперации на Украине 27 июля

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Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 27 июля можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в Николаеве на территории бывшего завода «Николаевстройтранс» уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. В районе Артемовска в результате огневого поражения полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. В районе Новомихайловки ДНР в результате уничтожения высокоточным ударом командного пункта фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ.

Кроме того, ВС РФ сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины и уничтожили девять беспилотников, а также перехватили 10 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и «Хаймарс».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1622 беспилотных летательных аппаратов, 358 зенитных ракетных комплексов, 4167 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4494 единицы специальной военной автомобильной техники.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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