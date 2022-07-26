В США умер избитый фанатами футболист

В США футболист умер спустя несколько дней после нападения на него футбольных фанатов, передает New York Post.

10 июля во время футбольного матча в городе Окснард (Калифорния) 29-летнего Мисаэля Санчеса сильно избили в драке, вспыхнувшей между болельщиками и игроками двух команд. Когда приехала «скорая», пострадавший футболист уже был без сознания и не дышал, в критическом состоянии его доставили в медцентр округа Вентура. Там же его не стало 25 июля.

Точная причина смерти пока устанавливается.

Отмечается, что на данный момент задержан 46-летний подозреваемый. Но не исключается, что к смерти футболиста причастны и другие люди.

В ноябре прошлого года на матче Россия – Кипр в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу – 2022 болельщики устроили драку. По словам очевидцев, фанаты начали оскорблять друга, после чего началась потасовка между 10 болельщиками. Сотрудники службы безопасности смогли разнять дерущихся.