Политическое завтра

11 сентября в России состоится Единый день голосования — избирателям предстоит выбрать губернаторов, депутатов региональных парламентов, административных центров и органов местного самоуправления. ЕДГ как кульминация ежегодных электоральных процессов уже давно стал событием традиционным — регулярной датой в календаре жизни страны. Но так или иначе как минимум последние три года ЕДГ проводится на фоне уникальных историко-политических событий в России и мире в целом.

И 2022 год не стал исключением — выборы проходят на фоне специальной военной операции на Украине. ЕДГ-2022 из привычного события, и в некотором смысле даже рутинного, трансформировался в сложный экзамен на устойчивость политической системы с одной стороны, и в референдум о доверии к власти— с другой. А потому к нынешней кампании и самим выборам вновь приковано пристальное внимание всех политических игроков.

Надо сказать, что первая часть экзамена на устойчивость уже успешно пройдена — идея отмены или переноса ЕДГ из-за проведения спецоперации так и не была реализована. Будем откровенны: попытки свернуть, остановить избирательную кампанию предпринимались весьма интенсивные и на достаточно высоком уровне, тема отмены ЕДГ долго муссировалась в СМИ, бесконечное количество раз интерпретировалась в политических и околополитических телеграм-каналах, об этом рассуждали политологи и эксперты разных уровней. Однако идея сделать некую паузу в электоральном процессе, поставить выборы на стоп не нашла ощутимой поддержки ни у значительной части политического класса, ни у представителей элиты, ни у президента Владимира Путина.

Проведение ЕДГ в условиях СВО — грамотное и прагматичное решение внутриполитического блока Кремля, где прекрасно понимали: какие бы ни были обстоятельства, выборы нужно проводить в любом случае, ведь если этого не делать, то оппоненты всеми силами начнут раскачивать тему о сломе управленческой системы на фоне уже якобы запущенного процесса по развалу России. По итогам этой части экзамена можно констатировать: система вызов приняла и выдержала его, несмотря на флуктуации информационных полей, в очередной раз доказав свою работоспособность и эффективность в самых непростых условиях.

Второй частью экзамена на устойчивость станут сами избирательные кампании и их качество, прозрачность выборного процесса и легитимность итогов. Говорить сегодня о масштабном накале предвыборных страстей было бы некорректно. Однако несколько интересных и конкурентных кампаний с нестандартными подходами и яркими выступлениями мы увидим. К примеру, в областных центрах: на Дальнем Востоке это выборы в городские думы Петропавловска-Камчатского и Владивостока, в Сибири — выборы в Барнаульскую думу и Горно-Алтайский горсовет, в Центральной России заметными могут стать выборы в муниципалитет Ярославля, и, возможно, в Тверскую гордуму.

Отдельный интерес, безусловно, вызовет муниципальная кампания в Москве. Интересными среди губернаторских могут стать и выборы главы Свердловской области. Уральская оппозиция декларирует, что ее минимальная цель — второй тур. А он, как показывает практика, может быть весьма непредсказуемым. Собственно, как и уральская оппозиция. Основные оппоненты действующего главы Свердловской области хорошо известны уральцам, обладают статусом и политической массой, а потому нельзя исключать, что они могут воспользоваться локальным недовольством избирателей. Не стоит забывать, что старт губернаторской кампании в этом регионе совпал со скандалом, развернувшимся после того, как телеведущий Владимир Соловьев обрушился с критикой на губернатора Евгения Куйвашева из-за излишне либеральных уральцев.

Все без исключения выборные кампании этого года пройдут, с одной стороны, на фоне того что политический класс демонстрирует уникальную и свойственную только нашей стране консолидацию вокруг темы патриотизма и поддержки власти, а с другой стороны — роста актуальной локальной повестки.

Сплочение общества вокруг президента, создает дополнительный электоральный бонус тем, кто политически и идейно связан с Владимиром Путиным. Речь идет и о партии «Единая Россия» в целом, и о кандидатах, в первую очередь, на губернаторских выборах, которые были поддержаны главой государства. Однако избиратели с большей долей вероятности отдадут предпочтение тем кандидатам, которые не только всеми способами демонстрируют лояльность к федеральному центру, активно поддерживают СВО, но и хорошо понимают проблемы жителей на местах, обладают опытом и навыками для решения их повседневных задач.

Текущие общественные настроения вынуждают даже оппозиционные политические силы всё больше встраиваться в новую парадигму, корректировать не только свою риторику (все больше сдвигаясь в сторону консолидации, патриотизма и развития страны при любом внешнем давлении), но и собственные программные документы. Речь, безусловно, не идет о том, что в России после начала спецоперации перестала существовать альтернатива мнений. Скорее, выступления с пожеланиями поражения своей стране никогда не найдут отклика у избирателей, причем даже у тех, кто в целом может критически относиться, скажем, к тактике проведения СВО, ее конечным целям и текущим задачам. Важно понимать, что те игроки, которые не почувствуют эту тенденцию, продолжат терять электорат (если таковой вообще останется) и рано или поздно окажутся вне рамок политического поля страны.

ЕДГ-2022 — не просто выборы, это показательный референдум о доверии к власти, поддержке курса развития страны в целом. И ход текущих кампаний, смыслы и активности, все предшествующие и нынешние события демонстрируют нам, что мы находимся в уникальном отрезке истории нашего государства: общество показало высочайший уровень сплоченности вокруг лидера. И от того, сумеют ли политические силы нащупать этот импульс, зафиксировать этот момент и настроение людей, будет зависеть, каким будет политическое завтра в России.

Автор — глава Фонда развития гражданского общества

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора