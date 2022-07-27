Процентные отношения

Главным событием для фондового рынка на этой неделе будет заседание ФРС США, итоги которого опубликуют в среду вечером. Большинство инвесторов ожидают повышения ставки по итогам заседания на 0,75 п.п., что приведет показатель в диапазон 2,25–2,5%.

В преддверии результатов заседания 26 июля доллар вновь начал укрепляться по отношению к основным валютам. Это неудивительно с учетом того, что разница в ставках между США и другими развитыми странами может еще больше увеличиться. Напомню, что по итогам заседания в июне ФРС подняла ключевую ставку на 0,75 п.п. и теперь она находится в диапазоне 1,5–1,75% — существенно выше уровня ставок в других развитых странах, особенно в сравнении с еврозоной.

Хватит ли ФРС повышения на 0,75 п.п. для сдерживания инфляции? Скорее всего, нет. Нынешний рост цен вызван увеличением издержек производства — сырьевых товаров и логистики. Чтобы остановить ускорение такого типа инфляции, необходима коррекция цен на сырьевые товары. В первую очередь — на энергоносители, рост цен на которые достаточно быстро перекладывается на потребителя. Хотя стоимость нефти Brent на 20% ниже своих максимальных значений, нельзя исключать, что ближе к осени рост вновь не возобновится. Не уменьшают инфляционные ожидания и цены на газ, которые находятся на максимальных значениях.

Политика ФРС косвенно отражается на ценах сырьевых товаров. Краткосрочно повлиять своими действиями на инфляцию регулятор не может, так как эффект от постепенного повышения ставки будет проявляться только по прошествии времени. Чтобы снизить цены на сырье (при сохранении уровня предложения на нынешнем уровне) необходимо снижение спроса. Действия ФРС способствуют снижению спроса опосредованно — через удорожание кредитных средств, что снижает уровень потребления.

Таким образом, для снижения инфляции нужно либо одномоментное повышение ставки до заградительного для кредитования уровня, либо замедление экономики. Основной вопрос — по какому пути ФРС пойдет дальше. Маловероятно, что будет одномоментное большое повышение, как было в 1980-е годы. Скорее ФРС будет постепенно повышать ставку.

Важны и словесные интервенции. Рынок будут успокаивать заявлениями о том, что серьезная рецессия экономики США не угрожает. Тем не менее замедление экономики вполне вероятно. Первые подтверждения этого могут появиться уже в ближайший четверг, когда будут опубликованы данные по ВВП США за II квартал. Консенсус-прогноз предполагает рост на 0,9% после падения на 1,6% кварталом ранее.

Публикация этих данных — не менее важное событие этой недели, чем заседание ФРС. Если вдруг мы увидим отрицательный рост ВВП, это может нивелировать весь позитив последнего месяца, и рынки вновь начнут корректироваться. Но даже если данные будут положительными, это полностью не исключает возможности замедления экономики в последующие кварталы.

Таким образом, ФРС находится между весьма сложным выбором — сдержать инфляцию, быстрее повышая ставку, и допустить переход экономики в рецессию либо более плавно повышать ставку и словесными интервенциями поддерживать фондовые рынки, но затянуть инфляцию на более длинный срок. Наиболее вероятен сценарий относительно сильного ужесточения на ближайших двух заседаниях, для того чтобы показать эффект замедления инфляции ближе к промежуточным выборам в США в ноябре. Речь идет именно о замедлении роста цен, а не о снижении инфляции до таргета ФРС в 2%.

Под относительно сильным ужесточением понимается увеличение ставки на 0,75 п.п. на ближайших двух заседаниях либо повышение на 1 п.п. на этом и на 0,5 п.п. на следующем. А затем — более медленное повышение по 0,25–0,5 п.п. в зависимости от макростатистики. До статистики за июнь по инфляции, где был зафиксирован рост на 9,1% год к году, вероятность одномоментного повышения в 1 п.п. была малой. Сейчас же такой вариант исключать нельзя.

Что же делать инвесторам? Лучше всего придерживаться стратегии инвестирования в акции компаний из секторов, которые наиболее устойчивы в нынешних реалиях (например, здравоохранение) и, что немаловажно, имеют положительный денежный поток. Второй фактор имеет значение, так как в условиях удорожания стоимости заимствований важно, чтобы бизнес мог финансировать свое развитие самостоятельно, не прибегая к долгам или выпуску новых акций.

Автор — аналитик «БКС Мир инвестиций»

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