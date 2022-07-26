Минобороны РФ заявило о распространении ложных данных о мобилизации

Пресс-служба Министерства обороны России заявила, что ряд зарубежных СМИ распространяют недостоверную информацию о якобы проводимой в стране мобилизации. Об этом ведомство заявило во вторник 26 июля.

«Ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-то мобилизационных мероприятий. <...> К проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим», — говорится в сообщении ведомства.

В МО РФ подчеркнули, что, несмотря на проведение специальной операции на территории Украины, все запланированные мероприятия пройдут согласно плану и будут обеспечены необходимым количеством людей и техники.

«Ни одно из спланированных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также военно-технического и международного сотрудничества Минобороны России не отменено и будет обеспечено необходимым личным составом, вооружением, военной техникой и материальными средствами», — отметили в министерстве.

Ранее, 16 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации в западных СМИ о том, что власти России якобы могут объявить о дополнительном призыве в войска на ПМЭФ, являются недостоверными информационными вбросами. С аналогичными словами Песков выступал в начале мая текущего года, когда назвал возможное начало дополнительной мобилизации в России чушью.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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