В Пакистане из-за наводнений погибли больше 300 человек

Число погибших от наводнений в Пакистане выросло до 312. С середины июня в стране идут муссонные ливни, передает телеканал «Известия». За последние сутки количество жертв увеличилось на 18 человек. Непрекращающиеся дожди парализовали нормальную жизнь в провинции Синд. В Исламабаде и городе-спутнике Равалпинди паводковыми водами затоплены несколько районов, а также часть международного аэропорта, это привело к остановке авиарейсов. В Белуджистане наводнениями смыты мосты на шоссе Кветта-Карачи. Власти эвакуируют население десятков деревень, затопленных разливом реки Хаб.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.