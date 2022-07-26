Возгорание на нефтебазе в Донецке произошло после обстрела ВФУ

Возгорание на нефтебазе в Донецке произошло после обстрела ВФУ

2022-07-26 05:46:57

2022-07-26 05:46:57

2022-07-26 05:46:57

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