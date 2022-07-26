Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские боевики выпустили 15 ракет из БМ-21 «Град» по Донецку
Общество
Дороги Воронежа оказались под водой после ливней
Происшествия
Полицейские на Камчатке задержали браконьеров с более чем 800 кг лосося
Мир
В США заявили об изучении Белым домом возможности ввести режим ЧС из-за оспы обезьян
Общество
Синоптики предупредили о грозе в Москве 26 июля
Интернет
Власти предложили искать фейки в Сети с помощью алгоритма
Экономика
Бизнес предложил список детских товаров первой необходимости
Экономика
Банки ограничили открытие продуктов в валюте
Мир
Трасс опровергла планы по прямому вмешательству страны в конфликт вокруг Украины
Мир
В Мариуполе началось возведение центра МЧС ДНР
Общество
Счетная палата не поддержала рост НДФЛ до 18%

Лауреат Нобелевской премии мира Дэвид Тримбл скончался в 77 лет

0
Фото: Global Look Press/imago stock&people
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский политик, экс-министр Северной Ирландии и лауреат Нобелевской премии мира за 1998 год за урегулирование североирландского кризиса Дэвид Тримбл умер на 78-м году жизни. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщила Ольстерская юнионистская партия, которую он возглавлял в 1995–2005 годах.

«Сегодняшние новости вызовут глубокую печаль по всей Северной Ирландии и гораздо дальше. Дэвид Тримбл был человеком смелым и дальновидным. Он решил воспользоваться возможностью для установления мира, когда она представилась, и стремился положить конец десятилетиям насилия, которые разрушали его любимую Северную Ирландию. Он навсегда будет ассоциироваться с лидерством, которое продемонстрировал на переговорах, приведших к Белфастскому соглашению 1998 года», — заявил нынешний глава Юнионистской партии Ольстера Дуг Битти в сообщении, опубликованном на сайте партии.

Битти упомянул «храбрость и мужество», которые Тримбл продемонстрировал, борясь с недавней болезнью. О болезни упомянула и семья политика, сообщив, что лорд Тримбл «мирно скончался после непродолжительной болезни».

У лорда Тримбла остались супруга и четверо детей — Ричард, Виктория, Сара и Николас.

Дэвид Тримбл родился 15 октября 1944 года в Бангоре Северной Ирландии. В 1964 году поступил в Королевский университет Белфаста, где изучал право. Получил квалификацию адвоката и возглавил кафедру коммерческого и имущественного права в университете. В 1990 году Тримбл ушел в политику, которой интересовался и занимался с 1970-х годов. В 1990 году он был избран в Палату общин парламента Великобритании.

Тримбл принимал активное участие в переговорах по урегулированию конфликта в Северной Ирландии. Он пошел на ряд уступок, которые в итоге способствовали подписанию Белфастского соглашения или Соглашения Страстной пятницы в 1998 году. Лондон отказался от прямого управления регионом и передал власть местным органам власти. В октябре этого же года Тримбл удостоился Нобелевской премии мира за способность к компромиссам, как подчеркивал оргкомитет премии, ссылаясь на жесткую позицию Тримбла против доводов католиков в конфликте сторон.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022