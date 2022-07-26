Лауреат Нобелевской премии мира Дэвид Тримбл скончался в 77 лет

Британский политик, экс-министр Северной Ирландии и лауреат Нобелевской премии мира за 1998 год за урегулирование североирландского кризиса Дэвид Тримбл умер на 78-м году жизни. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщила Ольстерская юнионистская партия, которую он возглавлял в 1995–2005 годах.

«Сегодняшние новости вызовут глубокую печаль по всей Северной Ирландии и гораздо дальше. Дэвид Тримбл был человеком смелым и дальновидным. Он решил воспользоваться возможностью для установления мира, когда она представилась, и стремился положить конец десятилетиям насилия, которые разрушали его любимую Северную Ирландию. Он навсегда будет ассоциироваться с лидерством, которое продемонстрировал на переговорах, приведших к Белфастскому соглашению 1998 года», — заявил нынешний глава Юнионистской партии Ольстера Дуг Битти в сообщении, опубликованном на сайте партии.

Битти упомянул «храбрость и мужество», которые Тримбл продемонстрировал, борясь с недавней болезнью. О болезни упомянула и семья политика, сообщив, что лорд Тримбл «мирно скончался после непродолжительной болезни».

У лорда Тримбла остались супруга и четверо детей — Ричард, Виктория, Сара и Николас.

Дэвид Тримбл родился 15 октября 1944 года в Бангоре Северной Ирландии. В 1964 году поступил в Королевский университет Белфаста, где изучал право. Получил квалификацию адвоката и возглавил кафедру коммерческого и имущественного права в университете. В 1990 году Тримбл ушел в политику, которой интересовался и занимался с 1970-х годов. В 1990 году он был избран в Палату общин парламента Великобритании.

Тримбл принимал активное участие в переговорах по урегулированию конфликта в Северной Ирландии. Он пошел на ряд уступок, которые в итоге способствовали подписанию Белфастского соглашения или Соглашения Страстной пятницы в 1998 году. Лондон отказался от прямого управления регионом и передал власть местным органам власти. В октябре этого же года Тримбл удостоился Нобелевской премии мира за способность к компромиссам, как подчеркивал оргкомитет премии, ссылаясь на жесткую позицию Тримбла против доводов католиков в конфликте сторон.