Власти предложили искать фейки в Сети с помощью алгоритма

Власти планируют взять под контроль распространение фейков с помощью IT-системы. Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) ищет разработчика информационной системы, которая позволит находить в интернете «факты распространения общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». Это следует из материалов организации, с которыми ознакомились «Известия».

Стартовая цена конкурса на создание системы под условным обозначением «Вепрь» — 60 млн рублей, сказано в бумагах.

Алгоритм должен работать на основе математических поисковых и оптимизационных моделей и методов машинного обучения, требует от потенциальных разработчиков ГРЧЦ.

«Вепрь» должен охватывать ресурсы с ежедневной аудиторией не менее 1 млн человек и уметь приоритезировать «точки информационной напряженности» по степени влияния на их посетителей, оценивать возможность преобразования фейка в угрозу для информационной безопасности.

Среди задач системы также «выявление негатива, оскорблений в отношении заданного субъектного и объектного состава» в рамках определенных тем, выявление распространения недостоверной информации по этим темам, а также целенаправленно проводимых информационных кампаний.

Сегодня на рынке уже есть алгоритмы для поиска примитивных фейков, но такие решения всё же предусматривают участие живого модератора, указали эксперты. Однако выявить изобретательно поданную недостоверную информацию, например связанную с манипуляцией статистическими данными, пока может только человек, признали специалисты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

График робота: фейки в Сети по запросу властей найдет алгоритм