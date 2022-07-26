Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские боевики выпустили 15 ракет из БМ-21 «Град» по Донецку
Общество
Дороги Воронежа оказались под водой после ливней
Происшествия
Полицейские на Камчатке задержали браконьеров с более чем 800 кг лосося
Мир
В США заявили об изучении Белым домом возможности ввести режим ЧС из-за оспы обезьян
Общество
Синоптики предупредили о грозе в Москве 26 июля
Интернет
Власти предложили искать фейки в Сети с помощью алгоритма
Экономика
Бизнес предложил список детских товаров первой необходимости
Экономика
Банки ограничили открытие продуктов в валюте
Мир
Трасс опровергла планы по прямому вмешательству страны в конфликт вокруг Украины
Мир
В Мариуполе началось возведение центра МЧС ДНР
Общество
Счетная палата не поддержала рост НДФЛ до 18%
Сюжет:

В Лисичанск с начала спецоперации доставили более 30 тонн гумпомощи

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022