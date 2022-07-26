В Лисичанск с начала спецоперации доставили более 30 тонн гумпомощи

В Лисичанск с начала спецоперации доставили более 30 тонн гумпомощи

2022-07-26 02:45:06

2022-07-26 02:45:06

2022-07-26 02:45:06

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru