Умерла публицист и писательница Татьяна Москвина

Публицист и писательница Татьяна Москвина умерла в больнице Санкт-Петербурга после операции в понедельник, 25 июля. Об этом в соцсетях сообщил ее супруг, журналист и телеведущий Сергей Шолохов.

«Сегодня в больнице св. Георгия умерла после операции моя жена Татьяна Владимировна Москвина», — написал он.

О диагнозе супруги Шолохов не сообщил. Москвиной было 63 года.

Татьяна Москвина родилась 2 ноября 1958 года в Ленинграде. Окончила театроведческий факультет ЛГИТМиКа (Российский государственный институт сценических искусств). После его окончания до 2000 года работала там научным сотрудником. Москвина была одной из создательниц регионального объединения журналистов «Петербургская линия», главным редактором журнала «Время культуры. Петербург», редактором отдела культуры еженедельника «Аргументы недели». Писала публицистику, театральную и кинокритику.

Москвина — автор пьес «Хорошая жизнь и прекрасная смерть господина Д.», «Па-де-де», «Одна женщина», «Рождение богов» и других. Ее перу принадлежат книги «Жизнь советской девушки», «Она что-то знала», «Энциклопедия русской жизни», «Ничего себе Россия!», «Жар-книга» и другие. В 2022 году вышла ее новая книга «Разберемся! Главное о новом в кино, театре и литературе. (Эссе, заметки, статьи)».

Татьяна Москвина — дважды лауреат премии «Золотое перо Санкт-Петербурга» — в 2000 и 2003 годах.