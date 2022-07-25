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Актер из фильма «Титаник» скончался в возрасте 80 лет

Британский актер Дэвид Уорнер из фильма «Титаник» скончался в возрасте 80 лет
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Фото: Getty Images/David Livingston
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Британский актер Дэвид Уорнер, сыгравший в фильме «Титаник», скончался в возрасте 80 лет. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщило издание The Guardian.

Семья актера рассказала, что он длительное время боролся с раком.

«Нам будет его очень не хватать. Мы будем помнить его как добросердечного, щедрого и сострадательного человека, партнера и отца, чье наследие затрагивало жизни стольких людей на протяжении многих лет. Мы убиты горем», — говорится в заявлении родственников.

Уорнер родился в Манчестере в 1941 году. Он описывал свое детство как «проблемное» и «беспорядочное».

После школы он учился в престижной Королевской академии драматического искусства в Лондоне. С самого начала Уорнер не был уверен в своих актерских способностях и внешности.

Однако карьера Уорнера охватила кино, сцену, телевидение и радио. Он сыграл более двухсот ролей, среди которых наиболее заметные в картинах «Омен», «Трон», «Титаник», «Затерянный мир», «Планета обезьян» и «Бандиты во времени».

В сообщении отмечается, что последние дни он провел в доме престарелых Денвилл-холл, в котором предоставляется уход профессиональным актерам и представителям других театральных профессий.

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