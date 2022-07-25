Ураганный огонь: тысячи человек бежали от пожара в Калифорнии
Ураганный огонь: тысячи человек бежали от пожара в Калифорнии
2022-07-25 13:32:48
2022-07-25 13:32:48
2022-07-25 13:32:48
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В зоне бедствия оказался Йосемитский национальный парк
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Фото: REUTERS/David Swanson
Округ Марипоса в Калифорнии объявлен зоной чрезвычайного положения из-за масштабного лесного пожара. Огонь подступил к Йосемитскому национальному парку, более 6 тысяч человек эвакуированы. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Justin Sullivan
Пожар начался 22 июля недалеко от города Мидпайнс
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Фото: REUTERS/David Swanson
К утру следующего дня огонь уже охватил территорию площадью 26,5 квадратных километров
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Фото: REUTERS/Carlos Barria
На тушение пожара были брошены сотни пожарных, тяжелая техника и авиация
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Фото: REUTERS/David Swanson
Несмотря на все усилия пожарных, огонь уничтожил несколько домов и линии электропередач, из-за чего света лишились более 2,5 тысяч зданий
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Фото: REUTERS/Matt Garr
Крупные автотрассы в зоне бедствия перекрыли
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Фото: REUTERS/Tracy Barbutes
Более 6 тысяч человек из окрестных деревень эвакуировали
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Фото: Getty Images/Justin Sullivan
Менее чем за два дня огонь охватил площадь в 50 квадратных километров
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Фото: Getty Images/Justin Sullivan
Этот пожар признан одним из крупнейших в Калифорнии в этом году
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Фото: REUTERS/Carlos Barria
Огонь подступил к Йосемитскому национальному парку
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Фото: REUTERS/David Swanson
В опасности оказались гигантские секвойи, которыми славится парк
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Фото: Getty Images/Justin Sullivan
Причину пожара выясняют, следователи не исключают поджог или неосторожное обращение с огнём
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Фото: Getty Images/Justin Sullivan
Огонь охватил почти 65 квадратных километров территории округа
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