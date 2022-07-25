Стенка на стенку

Политическая нестабильность на Апеннинах — устойчивый тренд итальянской политики. Правительство Марио Драги смогло отработать около полутора лет — не самый худший результат; в 1954 году кабмин Фанфани находился у власти меньше месяца — 22 дня. Всего начиная с 1948-го в Италии сменилось 67 правительств, средняя продолжительность работы кабинета министров составила 14 месяцев, при этом были и «премьеры-рекордсмены», такие как Сильвио Берлускони (2001–2005; 2008–2011), сумевшие отработать полный срок легислатуры.

Марио Драги пришел в палаццо Киджи в феврале 2021 года, когда в стране разразился очередной правительственный кризис. Тогда партия «Живая Италия» во главе с Маттео Ренци объявила бойкот правительству Джузеппе Конте, последнему ничего не оставалось, кроме как подать в отставку. Именно тогда и был найден и призван Марио Драги, как «человек, который спас евро» и которому теперь предназначалась миссия «спасти Италию». Прежде всего на Марио Драги как на эффективного управленца с безупречной репутацией возлагалась задача грамотного распределения средств (€191 млрд), полученных из Брюсселя для восстановления итальянской экономики. С личностью Марио Драги связывались большие надежды на возрождение Италии — не только в экономической сфере, но и в политической. Драги воспринимался как фигура серьезная, ответственная и компетентная, которой могут доверят в Брюсселе и Вашингтоне.

Именно при Драги Италия рассчитывала укрепить свои позиции, прежде всего на общеевропейском уровне. Создание треугольника Рим — Берлин — Париж уже давно является задачей внешнеполитического ведомства Италии. И при Марио Драги у нее наконец появился шанс войти в «элитный клуб» ЕС, пошатнув франко-германский тандем. Свидетельство тому — визит Драги в Киев вместе с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. В ноябре 2021 года Италия подписала Квиринальский договор с Францией об укрепленном сотрудничестве и теперь активно разрабатывает подобное соглашение с ФРГ. В свою очередь Франция с Германией уже имеют специальный договор о сотрудничестве (Ахенский договор 2020 года). Эти документы имеют прежде всего символический, идеологический характер и призваны «подстраховать» ЕС от выбора непредсказуемых лидеров, которые могут прийти к власти в этих странах. Речь прежде всего идет об Италии, где велика политическая волатильность и которую иногда называют «больным» Европы.

С уходом Марио Драги итальянская политика жестко поляризуется. Левые силы создают так называемый республиканский фронт — против популистов, к которым они причисляют все партии, за исключением выступающих за усиление евроинтеграции.

Будущее страны левые силы традиционно видят в укреплении европеизма и атлантизма — двух столпов итальянской внешней политики. Однако все чаще слышны лозунги левых о российском факторе: лидеры партий, не стесняясь, говорят о «друзьях Путина» в национальном парламенте, обвиняя их в правительственном кризисе. Комментируя итоги голосования в сенате по вопросу поддержки Драги, бывший премьер и ныне лидер партии «Живая Италия» Маттео Ренци заявил: «Сегодня победил Путин и проиграла Италия». Всю прошедшую неделю левые силы просили остаться Драги во главе кабмина, их риторику можно было свести к следующему лозунгу: «Если вы против Драги — значит, вы за Путина».

Действительно, вопрос поставок вооружения на Украину — если не самый главный для итальянской политики сейчас (страну, погруженную в экономический кризис, прежде всего волнуют связанные с ним проблемы), но один из тех, который раскалывает и правительство, и общество. Согласно опросам, половина граждан Италии выступает против экспорта вооружений на Украину. Такой же точки зрения придерживаются и представители партии «Движение пяти звезд», которая выступает за диалог с Москвой. Кроме этого многие рядовые граждане Италии оценивают ограничительные меры ЕС в отношении России как неадекватные и даже несправедливые. Историческая симпатия двух народов не исчезла даже при достаточно жестком курсе Драги в отношении РФ (именно Драги).

Теперь Италию ждут досрочные парламентские выборы, которые, предположительно, состоятся 25 сентября. Электоральная кампания, которая буквально пройдет на пляже в период отпусков, обещает быть яркой и высокополемизированной, а российская карта, несомненно, будет разыгрываться. С одной стороны, в условиях жесткой полемики и межпартийной конкуренции сторонам одного спектра все сложнее будет договориться даже между собой, с другой — нас, возможно, ждет электоральная борьба в формате «стенка на стенку», где левые силы, выступающие за евросолидарность и атлантизм, объединятся против таких партий, как «Лига» (Маттео Сальвини), «Вперед, Италия» (Сильвио Берлускони), «Братья Италии» (Джорджа Мелони) и «Движения пяти звезд» (Джузеппе Конте), повесив на них бирки «популистской угрозы» и «друзей Путина».

Однако, как уже показал опыт предыдущих парламентских выборов в Италии, даже сам факт проведения парламентских выборов еще не означает того, что в кресле премьера окажется кандидат победившей партии — вся воля в руках президента республики, который выступает и гарантом Конституции, и отвечает за «правильный» курс страны.

Автор — эксперт клуба «Валдай», доцент МГИМО и старший научный сотрудник Института Европы РАН

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