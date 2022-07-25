Команда из Сербии ZIDart Sailing Team выиграла второй этап Tenzor International Cup 2022

Второй этап всероссийской серии парусных регат — открытого Кубка Tenzor International Cup 2022 завершился 24 июля в Московской области блестящей победой сербской команды ZIDart Sailing Team.

Регата проходила в яхт-клубе Tenzor Sailing Club при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта и титульного партнера регаты — финансово-правовой группы компаний Tenzor Consulting Group.

Три гоночных дня были наполнены яркой бескомпромиссной борьбой 22 сильнейших парусных команд. Погодные условия менялись каждый день, как и промежуточные лидеры рейтинга, что вносило элемент интриги и непредсказуемости до самого финала.

В первый день погода благоволила яхтсменам — свежий ветер 10–12 узлов с порывами до 16–18 позволил провести восемь гонок. В лидеры дня вырвалась команда ZIDart Sailing Team Зорана Пауновича, опередив ближайших соперников — коллективы ELF/Hubex Сергея Соболева и Kalina Racing Team Анастасии Калининой. В аутсайдеры дня неожиданно попали победители первого этапа серии — команда «Русские богатыри» Игоря Рытова: два фальстарта, неудачные приходы и лишь 13-я позиция в рейтинге.

Второй гоночный день прошел на контрасте — со знойной жарой и переменчивым ветром, который во второй половине дня перешел в режим «безветрия». В рейтинге регаты произошла смена лидера. Команда Eyed Mushrooms открыла день с победы и продолжила держать высокий темп, показывая стабильные приходы в пятерке лидеров. Как результат, экипаж Елизаветы Шестаковой вышел на лидирующие позиции по итогам второго дня регаты и перед решающим гоночным днем сделал серьезную заявку на победу. ZIDart Sailing Team закончил день на второй позиции, а на третье место поднялась команда ПЭК: Sport Вадима Филатова совершил стремительный рывок на пять позиций в рейтинге. С минимальным отставанием и хорошими шансами зацепиться за призовое место финишировали команды Kalina Racing Team, «Русские богатыри», Tenzor Sport, ELF/Hubex, Tenzor Legal.

Судьба призовых мест решилась в заключительный день регаты. В воскресенье погода сыграла с участниками злую шутку — слабый ветер приходил на акваторию и тут же скисал, не позволяя довести начатые гонки до завершения. За весь день удалось дать старт всего трем гонкам, но именно эти гонки стали решающими для многих участников серии Tenzor International Cup 2022.

Всего за три дня соревнований был дан старт восемнадцати гонкам. В напряженной дуэли победу одержал коллектив ZIDart Sailing Team в составе Зорана Пауновича, Андрея Кирилюка, Дастина Бальдейвана и Даниила Банаяна, обойдя «серебряных» призеров этапа — команду Eyed Mushrooms Елизаветы Шестаковой.

Зоран Паунович, ZidArt Sailing Team:

«У меня интернациональный экипаж: есть немец, россияне, а сам я из Сербии, и мы как нельзя лучше совпадаем с названием соревнования. Члены моей команды — опытнейшие гонщики, одни из лучших, чемпионы мира и участники олимпиад. Хоть это и не основной состав, но вместе мы гоняем достаточно долго. Сейчас я очень рад, но настолько устал, что еще не осознал до конца победу. Мы упорно шли к этому результату, были свои сложности, а сегодняшний день особенно утомительный: провели много времени на воде без гонок, постоянные ожидание и отмены потрепали много нервов. Но всё закончилось, мы выиграли, и я доволен. Все соперники сильные, это очень большая радость с ними гоняться. Не было бы их, и не было бы такого удовольствия сейчас и победа была бы не такая сладкая. Впереди третий этап TIC, и будем стараться выступить не хуже».

Удача, мастерство и отличная командная работа привели коллектив «Русские богатыри» Игоря Рытова в тройку призеров.

В десятке сильнейших гонку завершили команды Tenzor Sport, Kalina Racing Team, ПЭК: Sport, Tenzor Legal, Russo Trans, ELF/Hubex и NORD. И эти команды еще имеют все шансы оказаться на подиуме и претендовать на призовой фонд регаты по итогам сезона.

Дебютантам второго этапа отлично удавалось задавать темп по ходу регаты и навязывать борьбу именитым соперникам. Высокие результаты показал экипаж «Газпром Бурения», занявший 12-е место, достойно выступила команда Skolkovo Sailing Team, завершившая регату на 16-м месте.

Следующая встреча участников всероссийской серии парусных регат Tenzor International Cup 2022 состоится с 8 по 11 сентября.