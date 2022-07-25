В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят изменение климата

26 июля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Глобальное потепление: новые вызовы и угрозы».

Почему в мире все чаще происходят экстремальные погодные явления? С какими угрозами человечество может столкнуться в будущем? Насколько существующая инфраструктура готова к новой климатической реальности?

Участники:

Александр Нахутин, заместитель директора по науке Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН;

Павел Константинов, доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;

Владимир Семенов, заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН (онлайн);

Александр Шувалов, метеоролог, руководитель прогностического центра;

Михаил Юлкин, эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, климатолог.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съёмочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.