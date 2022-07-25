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Папа римский прибыл в Канаду для покаяния перед коренными народами

Папа римский прибыл с визитом в Канаду для покаяния за роль церкви в жестокости над индейскими детьми
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Фото: REUTERS/Amber Bracken
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Папа Франциск поедет на неделю в Эдмонтон (Канада), чтобы извиниться за роль Католической церкви в жестоком обращении с канадскими детьми коренных народов в школах-интернатах. Об этом сообщает в воскресенье, 24 июля, телеканал CNN.

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Ватикан назвал поездку «покаянным паломничеством». Папу римского встретят в Эдмонтоне премьер-министр Джастин Трюдо и генерал-губернатор Мэри Саймон.

В Канаде папа поговорит с группами коренных народов и извинится за скандал со злоупотреблением и уничтожением культуры коренных народов в школах-интернатах страны.

Лидеры коренных народов уже давно призывают к папским извинениям за ущерб, наносимый на протяжении десятилетий детям коренных народов.

24 июня 2021 года стало известно, что на территории бывшей школы для индейцев в канадском городе Камлупс обнаружены сотни безымянных детских могил. Таким образом, количество найденных захоронений в учебном заведении приблизилось к тысяче.

Канадская комиссия по установлению истины и примирению сообщила, что более 4 тыс. детей из числа коренных народов умерли либо от пренебрежения, либо от жестокого обращения в школах-интернатах. При этом многие из этих школ находились в ведении Католической церкви.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо также призвал папу римского Франциска приехать в Канаду, чтобы принести извинения за католические школы-интернаты.

В 1876 году в Канаде был принят Акт об индейцах, который разрешал изъятие земель коренных народов под нужды федерального правительства. Спустя шесть лет документ дополнили поправкой о создании специальных школ, которые получили название резидентских.

Эти учебные заведения находились под управлением Католической церкви, туда принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. Через такие школы прошли по меньшей мере 150 тыс. детей. Отмечается, что многие ученики подвергались физическому, сексуальному и эмоциональному насилию. Кроме того, дети были лишены медицинской помощи. Согласно статистике, от побоев и болезней за всё время в таких заведениях умерли минимум 4 тыс. учеников.

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