Жители Белогоровки в Луганской Народной Республике (ЛНР) опровергли украинский фейк об «авиаударе по школе» и рассказали, что здание с людьми внутри подорвали вооруженные силы Украины (ВСУ) и наемники.

Как рассказали местные жители в беседе с корреспондентом «Известий» Дмитрием Зименкиным, подрыв школы был спланирован, а исполнители этого преступления говорили на иностранном языке.

Женщина, проживающая в Белогоровке, рассказала, что перед подрывом школы из здания выбежала группа людей в военном камуфляже и черных повязках.

«Бежали и по телефону что-то говорили. Бежали как сумасшедшие оттуда. И буквально через три минуты долбанула школа», — сказала она.

При этом украинская журналистка, которая сняла фейковый репортаж про якобы «российский авиаудар», прекрасно понимала, что школу уничтожили ВСУ, но ей пригрозили, подчеркнула женщина.

По словам местных жителей, в школе находилось чуть больше 20 человек. Подрыв осуществили наемники. После того как здание с людьми было уничтожено, иностранные боевики расстреляли украинских военных, утверждает один из жителей.

«Вэсэушников было человек восемь всего-навсего. Они их положили», — сказал один из жителей поселка.

Также жители поселка Белогоровка в ЛНР рассказали корреспонденту, как дома сгорали после обстрелов украинских военных. Жители тушат пожар своими силами. Воды в поселке нет, к месту возгорания ее таскают в ведрах и бочках, чтобы огонь не уничтожил весь поселок.

По словам местных жителей, украинские военные в мае использовали для обстрелов зажигательные и кассетные боеприпасы, которые невозможно потушить.

«Было в другом краю поселка, штук 15 точно мы видели. Оно летит, потом скрежет, а потом искры посыпали», — рассказал мужчина.

8 мая украинские СМИ сообщили о якобы ударе ВС РФ по школе в поселке Белогоровка, который находится между Северодонецком и Лисичанском.

Тогда посол ЛНР в России Родион Мирошник написал в своем Telegram-канале, что российские ВКС по району Белогоровки в это время удары не наносили, поселок был обстрелян с позиций ВСУ в Северске.

Это уже не первые случаи распространения ложной информации украинской стороной.

Так, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Кременчуге российские военные якобы «ударили ракетами по торговому центру, где было более тысячи гражданских».

На следующий день официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков уточнил, что 27 июня Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по ангарам вооруженных сил Украины с поступившим из США и Европы вооружением в Кременчуге. Склад находился в районе Кременчугского завода дорожных машин. Детонация хранившихся боеприпасов вызвала пожар в нефункционирующем торговом центре рядом с предприятием.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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