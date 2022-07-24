Реклама
Прямой эфир
Мир
В Германии заявили о создаваемом Путиным новом миропорядке
Мир
Лавров заявил, что РФ поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима
Мир
На Украине погиб польский боец ММА из «Интернационального легиона»
Мир
Лавров назвал одержимостью попытки Запада запретить фотографироваться с ним
Общество
Режим чрезвычайной ситуации объявлен по всему Большому Сочи
Мир
Николаевский губернатор заподозрил всех горожан в работе на Россию
Мир
Неизвестные изрисовали краской могилу Бандеры в Мюнхене
Мир
The Times заявила о планах Джонсона вернуться на пост британского премьера
Мир
Лавров заявил об участии третьей стороны с РФ и Турцией в вывозе зерна из Украины
Мир
Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной
Общество
В Сочи за минувшие сутки выпало 90% месячной нормы осадков
Сюжет:

Корреспондент «Известий» разоблачил украинский фейк об ударе по школе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Белогоровки в Луганской Народной Республике (ЛНР) опровергли украинский фейк об «авиаударе по школе» и рассказали, что здание с людьми внутри подорвали вооруженные силы Украины (ВСУ) и наемники.

Как рассказали местные жители в беседе с корреспондентом «Известий» Дмитрием Зименкиным, подрыв школы был спланирован, а исполнители этого преступления говорили на иностранном языке.

Пробирка № 2: в Минобороны предупредили о масштабных провокациях на Украине
В военном ведомстве заявили о подготовке США нескольких сценариев с использованием оружия массового поражения

Женщина, проживающая в Белогоровке, рассказала, что перед подрывом школы из здания выбежала группа людей в военном камуфляже и черных повязках.

«Бежали и по телефону что-то говорили. Бежали как сумасшедшие оттуда. И буквально через три минуты долбанула школа», — сказала она.

При этом украинская журналистка, которая сняла фейковый репортаж про якобы «российский авиаудар», прекрасно понимала, что школу уничтожили ВСУ, но ей пригрозили, подчеркнула женщина.

По словам местных жителей, в школе находилось чуть больше 20 человек. Подрыв осуществили наемники. После того как здание с людьми было уничтожено, иностранные боевики расстреляли украинских военных, утверждает один из жителей.

«Вэсэушников было человек восемь всего-навсего. Они их положили», — сказал один из жителей поселка.

Также жители поселка Белогоровка в ЛНР рассказали корреспонденту, как дома сгорали после обстрелов украинских военных. Жители тушат пожар своими силами. Воды в поселке нет, к месту возгорания ее таскают в ведрах и бочках, чтобы огонь не уничтожил весь поселок.

По словам местных жителей, украинские военные в мае использовали для обстрелов зажигательные и кассетные боеприпасы, которые невозможно потушить.

«Было в другом краю поселка, штук 15 точно мы видели. Оно летит, потом скрежет, а потом искры посыпали», — рассказал мужчина.

8 мая украинские СМИ сообщили о якобы ударе ВС РФ по школе в поселке Белогоровка, который находится между Северодонецком и Лисичанском.

Тогда посол ЛНР в России Родион Мирошник написал в своем Telegram-канале, что российские ВКС по району Белогоровки в это время удары не наносили, поселок был обстрелян с позиций ВСУ в Северске.

Это уже не первые случаи распространения ложной информации украинской стороной.

Так, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Кременчуге российские военные якобы «ударили ракетами по торговому центру, где было более тысячи гражданских».

На следующий день официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков уточнил, что 27 июня Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по ангарам вооруженных сил Украины с поступившим из США и Европы вооружением в Кременчуге. Склад находился в районе Кременчугского завода дорожных машин. Детонация хранившихся боеприпасов вызвала пожар в нефункционирующем торговом центре рядом с предприятием.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022