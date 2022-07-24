Реклама
Прямой эфир
Наука
Японское агентство JAXA успешно испытало ракеты с новым двигателем
Культура
Вышел трейлер кинокомикса «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном
Общество
Эксперт назвал сроки перехода COVID-19 в сезонное состояние
Культура
Уехавшие в США Little Big запланировали гастрольный тур по России
Культура
Рене Зеллвегер снимется в продолжении «Дневника Бриджит Джонс»
Спорт
СМИ узнали о готовности Роналду перейти в «Атлетико»
Происшествия
Власти Сочи пообещали ликвидировать последствия ливня к утру 24 июля
Мир
Более 6 тыс. жителей Калифорнии должны эвакуироваться из-за лесных пожаров
Общество
МВД заявило о большом количестве поврежденных машин в Сочи из-за ливня
Мир
Лесные пожары охватили несколько регионов Греции
Происшествия
Ядовитые змеи начали массово атаковать жителей Подмосковья

В Сочи женщина погибла во время залпового ливня

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Сочи на Донской улице обнаружили тело погибшей во время залпового ливня женщины. По данным МЧС, из-за отсутствия ливневой канализации дождь привел к значительному локальному подъему воды. Много личных автомобилей повреждено в результате подтопления улиц и проезжих частей, передает телеканал «Известия». Социальные объекты, которые ранее остались без электроснабжения, запитали от генераторов.

На Донской улице развернули выездной оперативный штаб. Именно на этот городской микрорайон пришелся эпицентр стихии. Дождь уже прекратился. За час в Сочи выпало около 55 мм осадков. Затопило подстанции, автодороги и дворы жилых домов. На реках сработали датчики опасных уровней воды. На улицах потоком сносило машины. В Лазаревском районе подтопило 23 двора и пять жилых домов. В Дагомысе выпало около 90 мм осадков.

Последствия непогоды ликвидируют более 1,1 тыс. специалистов и 400 единиц техники. Движение на трассе в Сочи, прерванное из-за ливня, восстановлено. Речь об участке А-148. Это дублер Курортного проспекта. В городе продолжает действовать штормовое предупреждение.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022