В Сочи женщина погибла во время залпового ливня

В Сочи на Донской улице обнаружили тело погибшей во время залпового ливня женщины. По данным МЧС, из-за отсутствия ливневой канализации дождь привел к значительному локальному подъему воды. Много личных автомобилей повреждено в результате подтопления улиц и проезжих частей, передает телеканал «Известия». Социальные объекты, которые ранее остались без электроснабжения, запитали от генераторов.

На Донской улице развернули выездной оперативный штаб. Именно на этот городской микрорайон пришелся эпицентр стихии. Дождь уже прекратился. За час в Сочи выпало около 55 мм осадков. Затопило подстанции, автодороги и дворы жилых домов. На реках сработали датчики опасных уровней воды. На улицах потоком сносило машины. В Лазаревском районе подтопило 23 двора и пять жилых домов. В Дагомысе выпало около 90 мм осадков.

Последствия непогоды ликвидируют более 1,1 тыс. специалистов и 400 единиц техники. Движение на трассе в Сочи, прерванное из-за ливня, восстановлено. Речь об участке А-148. Это дублер Курортного проспекта. В городе продолжает действовать штормовое предупреждение.

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