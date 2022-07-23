На Кубке России по водно-моторному спорту участник сломал позвоночник
В Татарстане участник II этапа Кубка России по водно-моторному спорту получил черепно-мозговую травму и сломал позвоночник, сообщили в ГУ МЧС РФ по республике.
Отмечается, что инцидент произошел во время соревнований на водохранилище Альметьевска.
В процессе выполнения своей программы, 16-летний участник на аквабайке не справился с управлением, в результате чего ударился головой о руль и упал в воду.
«По предварительным данным, он получил черепно-мозговую травму и закрытые переломы нескольких отделов позвоночника», — отмечается в сообщении ведомства.
Спасатели достали пострадавшего из воды и передали медикам.
Ранее, в сентябре прошлого года парашютист получил многочисленные травмы при неудачном прыжке с парашютом в Московской области. У 41-летнего парашютиста диагностировали сотрясение мозга, закрытые переломы костей таза и обеих ног.