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Новый туристический объект открыли в Башкирии

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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В Архангельском районе Башкирии появился новый туристический объект — кемпинг «БашУлей». В скором времени здесь появится глэмпинг на 18 мест, который будет принимать туристов круглогодично.

Кемпинг расположен на берегу реки Инзер у села Абзаново, рядом с Абзановским водопадом, памятником природы регионального значения. Его оборудовали в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Туризм и индустрия гостеприимства».

ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на регионального министра предпринимательства и туризма Рустема Афзалова пишет, что «БашУлей» является хорошим примером сопряжения предпринимательской инициативы и возможностей господдержки. Объем инвестиций составил около 20 млн рублей. Кемпинг уже принял первых гостей. Еще несколько подобных проектов реализуют по всех республике.

Инициатива открыть локацию рядом со знаменитым водопадом принадлежит бизнесмену Рафаэлу Гизатуллину. С этой идеей он обратился в Госкомитет по туризму. Специалисты помогли грамотно организовать процесс реализации бизнес-проекта, оказали консультационную и методологическую помощь. Гизатуллину выделили земельный участок площадью 3 га, помогли построить подъездную дорогу, подключили инженерные коммуникации.

Помимо кемпионговой зоны, в лагере установлено 20 беседок с мангалами, обустроена детская площадка, есть баня, прокат спортинвентаря, велосипедов, палаток, бесплатный интернет.

Ранее сообщалось, что новый туристический комплекс построят на территории национального парка возле Нугушского водохранилища в Башкирии. Проект реализуют предприниматели на деньги от гранта Федерального агентства по туризму. На водохранилище возведут шесть шатров с панорамными окнами. В общей сложности там смогут разместиться до 36 туристов.

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