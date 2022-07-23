Почти 30 электричек пустят для зрителей авиашоу под Новосибирском

Авиационный фестиваль «Будем жить!» пройдет под Новосибирском на аэродроме Мочище в воскресенье, 24 июля. Для горожан, желающих попасть на это событие, пустят дополнительный транспорт. На нем можно будет добраться до станции Мочище, расположенной рядом с аэродромом. Официальным перевозчиком мероприятия выступит компания «Экспресс-пригород» при поддержке регионального министерства транспорта.

VN.ru уточняет, что время в пути от станции Новосибирск-Главный до Мочища составит 33 минуты, а стоимость проезда — 40 рублей. От остановочной платформы Гагаринская до Мочища можно добраться за 25 минут и за 27 рублей.

Для проезда гостей на авиашоу и обратно запустят 26 дополнительных электричек. Они будут следовать через каждые 10–13 минут.

Жители левобережья смогут добраться до станции Мочище от платформы Пригородный Простор двумя прямыми маршрутами. А для пассажиров южного, западного, кузбасского и жеребцовского направлений организуют как беспересадочные поезда, следующие с остановкой на станции Новосибирск-Главный, так и с пересадкой.

Для жителей Бердска, Советского и Первомайского районов Новосибирска дополнительно введут два транзитных электропоезда: Бердск – Новосибирск и Восточная – Новосибирск. С остановки «Учительская» в Новосибирске до места проведения авиашоу с десятиминутным интервалом будут курсировать два автобуса.