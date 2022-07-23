Плату за продленку уравняли во всех школах Нижнего Новгорода

Плату за пребывание детей в группе продленного дня сделали единой для всех школ в Нижнем Новгороде. С 1 сентября родителям придется платить по 1615 рублей в месяц за три часа ребенка на продленке, 2048 рублей за четыре часа и 2639 рублей за пять часов.

За учеником будут присматривать и помогут ему выполнить домашнее задание. В набор услуг включены также кружки, игры и прогулки. А вот за питание придется платить отдельно, пишет ИА «НьюсНН».

Ранее сообщалось, что в нижегородских школах с 1 сентября введут льготы на продленку. На них могут рассчитывать малоимущие или многодетные семьи.