Заммэра Вилючинска на Камчатке вылетела в бухту на машине

Заммэра главы города Вилючинск на Камчатке сорвалась в бухту на машине, передает информагентство «Камчатка сегодня» в субботу, 23 июля.

«Заместитель главы Вилючинска на машине слетела в бухту, девушка жива, факт инцидента корреспонденту ИА «Камчатка» подтвердил глава Вилючинска Сергей Потапов. Глава подчеркнул, что обстоятельства происшествия еще уточняются», — говорится на информационном портале.

Автомобиль упал в воду. Сообщается, что потерпевшей помогли свидетели ЧП. Двое мужчин достали женщину из автомобиля и передали ее врачам. Позже на место происшествия прибыли спасатели.

Свидетели предположили, что у заместителя мэра во время движения случился приступ эпилепсии. На опубликованной в соцсетях видеозаписи видно, как изо рта у женщины идет пена.

По данным из открытых источников, пост заммэра Вилючинска занимает Елена Бойчук.

22 июля стало известно об аварии на 26 км трассы Белый Яр – Колпашево Верхнекетского района Томской области. В результате дорожного происшествия погибли пять человек.