Лиз Трасс намерена полностью изменить работу правительства

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала себя бунтаркой, которая хочет изменить работу правительства. В качестве аргумента в пользу перемен она назвала отсутствие мощного роста экономики страны. Трасс заявила, что хочет превратить Британию в великую державу с высокими доходами и крепкой промышленностью, передает телеканал «Известия». Что касается рекордно высокой для страны инфляции, тут политик уверена, что ее темпы снизятся в следующем году. По мнению кандидата на пост премьера, проблема обусловлена перебоями в глобальной цепочке поставок и денежно-кредитной политикой.

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