В Москве на Волгоградском проспекте столкнулись четыре авто
ДТП с участием четырех автомобилей произошло на юго-востоке Москвы. Об этом в субботу, 23 июля, сообщает телеграм-канал «Дептранс.Оперативно».
«На Волгоградском проспекте (перед пересечением с Ташкентской улицей) при движении в сторону области столкнулись 4 автомобиля. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении.
Судя по видео, опубликованном департаментом транспорта, по предварительным данным виновником аварии стал водитель «ГАЗели», который врезался в легковую машину, идущую в попутном направлении, а она протаранила еще два авто.
Движение осуществляется по одной полосе из трех. «По возможности выбирайте пути объезда», - советует дептранс.
Ранее сообщалось, что в субботу на третьем кольце в Москве столкнулись семь автомобилей.