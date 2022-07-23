В США небольшой самолет рухнул в воду на глазах посетителей пляжа
Легкий двухместный самолет Piper Cub врезался в воду в непосредственной близости от побережья Хантингтон-Бич в Калифорнии (США). Об этом в субботу, 23 июля, сообщает ABC7.
«Самолет пошел на снижение параллельно береговой линии, а затем упал <...> Несколько человек бросились к обломкам на воде», — говорится в публикации.
Благодаря быстрой реакции окружающих пилот не получил серьезных травм. Позже ему оказали помощь сотрудники спасательных служб и доставили в больницу из соображений предосторожности.
По словам лейтенанта береговой службы Сондры Кей Нин, самолет упал в океан примерно в 30 ярдах (27,4 м) от берега, на борту летательного аппарата находился только пилот.
Авария произошла во время соревнований Калифорнийского чемпионата спасателей среди юниоров Ассоциации серфинга.
Федеральное управление гражданской авиации США инициировало расследование обстоятельств происшествия.
Ранее, 19 февраля, вертолет Sky9 Chopper полицейского управления Хантингтон-Бич упал в воду в калифорнийском городе Ньюпорт-Бич. Два пилота, находившиеся на борту, были спасены и госпитализированы.
В тот же день вертолет упал в океан рядом с пляжем в Майами-Бич во Флориде. По данным полиции, три человека, находившиеся в на борту, госпитализированы, их жизням ничего не угрожает. Пилот находится в стабильном состоянии, а два пассажира получили переломы спины.