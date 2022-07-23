Реклама
Прямой эфир
Спорт
Дана Борисова дала свой прогноз на бой Монсона и Дацика
Наука
Ближайший пуск «Союза» с Байконура запланирован на начало августа
Экономика
В Совфеде предрекли возврат к прежнему курсу рубля до конца года
Мир
Пять человек погибли при пожаре в магазине пиротехники в Перу
Мир
Из порта Бердянска отправятся сухогрузы с более чем 100 тыс. т зерна
Мир
В США небольшой самолет рухнул в воду на глазах посетителей пляжа
Мир
Стремоусов обвинил США в обстрелах моста в Херсоне из HIMARS
Мир
Власти Крыма сообщили о преодолении полуостровом последней блокады
Мир
Джоли выиграла суд у Питта из-за продажи французской винодельни
Мир
В ЛНР сообщили о четырех обстрелах из HIMARS за сутки со стороны ВСУ
Мир
Кандидат в премьеры Британии Трасс назвала себя бунтаркой

В США небольшой самолет рухнул в воду на глазах посетителей пляжа

0
Фото: ABC7
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Легкий двухместный самолет Piper Cub врезался в воду в непосредственной близости от побережья Хантингтон-Бич в Калифорнии (США). Об этом в субботу, 23 июля, сообщает ABC7.

«Самолет пошел на снижение параллельно береговой линии, а затем упал <...> Несколько человек бросились к обломкам на воде», — говорится в публикации.

Благодаря быстрой реакции окружающих пилот не получил серьезных травм. Позже ему оказали помощь сотрудники спасательных служб и доставили в больницу из соображений предосторожности.

По словам лейтенанта береговой службы Сондры Кей Нин, самолет упал в океан примерно в 30 ярдах (27,4 м) от берега, на борту летательного аппарата находился только пилот.

Авария произошла во время соревнований Калифорнийского чемпионата спасателей среди юниоров Ассоциации серфинга.

Федеральное управление гражданской авиации США инициировало расследование обстоятельств происшествия.

Ранее, 19 февраля, вертолет Sky9 Chopper полицейского управления Хантингтон-Бич упал в воду в калифорнийском городе Ньюпорт-Бич. Два пилота, находившиеся на борту, были спасены и госпитализированы.

В тот же день вертолет упал в океан рядом с пляжем в Майами-Бич во Флориде. По данным полиции, три человека, находившиеся в на борту, госпитализированы, их жизням ничего не угрожает. Пилот находится в стабильном состоянии, а два пассажира получили переломы спины.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022