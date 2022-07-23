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В Приморье наградили отбившую пятилетнюю внучку от медведя женщину

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Фото: Законодательное Собрание Приморского края
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В Приморье наградили местную жительницу, которая спасла от медведя свою пятилетнюю внучку. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщается на сайте Законодательного собрания Приморского края.

Отмечается, что губернатор региона выступил с инициативой наградить женщину, а вручил награду депутат законодательного собрания Приморского края Александр Бехтер.

Также женщине подарили новый телефон, так как свой она разбила, спасая девочку.

«Бесстрашная женщина. В одиночку справилась с медведем, спасла от смерти ребенка и еще двух человек», — подчеркнул Бехтер.

Ранее, 14 июня, сообщалось, что охотоведы приступили к поиску медведя, который напал на пятилетнюю девочку в селе Яковлевка в Приморском крае. Предполагается, что животное случайно забрело в населенный пункт и испугалось.

Нападение произошло 11 июня. Медведь напал на девочку, когда она находилась рядом с домом. Ребенок закричал, на помощь внучке пришла бабушка, которая отогнала медведя. Девочка была госпитализирована с ранами в области головы и шеи.

По словам руководителя центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, специалистам необходимо определить причины, по которым медведь оказался в населенном пункте. Предполагается, что животное впало в панику при виде людей.

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