«Если попадем в десятку, это будет поступательное движение вперед»

Второй тур чемпионата России по футболу стартовал 22 июля победой «Зенита» над «Крыльями Советов» (3:0). А уже в субботу, 23 июля, свой матч проведет екатеринбургский «Урал» — предстоит выездная встреча с «Оренбургом». Подопечные Игоря Шалимова ярко провели концовку прошлого сезона, одержав на финише четыре победы подряд. А вот новый сезон начали неудачно.

Гостевое поражение от ЦСКА (0:2) выглядит пристойным по счету, но не отражает характер игры. Только за первый тайм армейцы нанесли 22 удара по ворота уральцев, создали множество моментов. Жесткого разгрома не случилось только благодаря самоотверженной игре вратаря гостей Ильи Помазуна. После той встречи в интервью «Известиям» защитник «Урала» Алексей Герасимов рассказал о причинах такой игры своей команды и ее перспективах на стартовавший сезон.

— Чем объясните такую слабую игру против ЦСКА, особенно в первом тайме?

— Мы допустили очень много грубейших ошибок в простых ситуациях. Позволяли ЦСКА очень много. И за счет этого армейцы создавали моменты.

— Сильно заметно, как ЦСКА прибавил?

— Тяжело сказать. Пришло много новых игроков, новый тренер. Но сюрпризов не было со стороны соперника. Виден их обычный стиль, ничего нового пока ЦСКА не показал. И понятно, почему: это только первая игра.

— Могли переломить ход игры?

— Если бы не пропустили второй гол, могли сохранять шансы до последнего. Были моменты, могли забить. Но вместо этого пропустили. Первая игра — ничего страшного.

— Наверняка своей игрой недовольны в этом матче?

— Когда результат отрицательный, то у всех есть вопросы к себе. И настроение не на высшем уровне. Не очень положительно чувствуешь себя после такой игры. Но надо разобрать ошибки и исправлять их. Будем двигаться дальше.

— Как оцените готовность «Урала» к сезону?

— Как показал первый тайм, у нас есть проблемы. Будем над ними работать. Надо улучшать игру.

— У «Урала» уже сложилось традиция — первые игры после перерыва или межсезонья команда проводит крайне тяжело. С чем это связано?

— Не знаю. Но надо эту традицию исправлять всеми силами. Смотреть на свою игру, работать над ошибками.

— Нет переживаний, что вновь будете бороться за выживание?

— Нет, это лишь первая игра сезона. Так что надо разобрать этот матч и двигаться дальше. Следующий тур с «Оренбургом», крайне важная игра. Будем готовиться к ней.

— Следили за этим «Оренбургом» в ФНЛ?

— Честно, нет. Не имею никакого представления, но раз они вышли в премьер-лигу, значит, достойны этого. Надо изучить «Оренбург» и быть готовыми играть против него на победу.

— Какой результат для «Урала» будет успешным по итогам сезона?

— Если попадем в десятку, то это будет поступательное движение вперед.

— А личные цели?

— Как можно больше матчей сыграть на ноль. По возможности — как можно больше забить. Не допускать ошибок. Пожалуй, это главные цели.