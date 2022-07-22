В Самарской области объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Самарской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на региональное управление МЧС.

В дневные часы 23, 24, 25 июля местами в регионе ожидается жара до +30 градусов.

В ведомстве предупредили, что в жаркую погоду не следует долго находиться на солнце. Также стоит снизить физические нагрузки и пить как можно больше жидкости. При этом желательно надевать на себя легкую светлую одежду из натуральных тканей, таких как хлопок, шелк или лен.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения 01, с мобильного — 101.