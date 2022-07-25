Мир завтрашнего дня

Споры и дискуссии о перспективах американского лидерства занимают в настоящее время заметное место в западном экспертном дискурсе. Линия нынешней американской администрации направлена на взаимодействие с союзниками, многосторонность и активное привлечение партнеров в глобальном управлении. При этом достаточно явно наблюдается раскол и поляризация в американском обществе, которые вполне могут оказать серьезное влияние на способность администрации Джо Байдена добиваться глобального доминирования. И в состоянии ли Белый дом предложить обновленную версию либерального интернационализма?

Полагаем, что облик американской внутренней и внешней политики на ближайшие 10–15 лет будут определять следующие тренды: усиление социального неравенства; монополизация американского медиаландшафта; дальнейший партийно-политический раскол; увеличение издержек на решение вопросов климатической повестки; кризис мирового доминирования доллара; падение темпов роста американского производства; обострение соперничества с Китаем; усиление давления на Россию и особенно на постсоветском пространстве.

Все вышеперечисленные тренды взаимосвязаны и усиливают друг друга. Двухпартийность как базисный принцип американской политической системы испытывает ряд кризисных явлений (это снижает ее эффективность), что ведет к дальнейшему углублению политической поляризации. Сама конструкция американской политической системы препятствует смягчению социального неравенства, что позволяет сохранять нынешний статус-кво.

Текущая рестрикционная политика США (блокировка активов России, попытки ареста и конфискации собственности, новые санкционные списки и т.д.) подрывает доверие к американскому доллару, что заставляет использовать в международных расчетах иные валюты, а в перспективе грозит полным отказом от Бреттон-Вудской системы, которая так долго и успешно служила Вашингтону.

Падение темпов роста производства в США связано с давно наметившейся тенденцией опираться на сферу услуг, что в свою очередь способствует процессу деиндустриализации. Еще при администрации Трампа предпринимались попытки внесения изменений в существующую промышленную политику, но успехи не были достигнуты. Джо Байден пытается переломить эту тенденцию и создать более 5 млн новых рабочих мест под лозунгом «Сделано во всей Америке», но, увы, особых результатов пока нет. Неравенство доходов ведет к размыванию среднего класса, уровень профессионального образования стабильно падает, и уже давно ощущается кризис с высокотарифицированными кадрами для работы в промышленном секторе.

Мы вынуждены выразить сомнения по поводу перспектив реализации планов укрепления производственного сектора США как при администрации Байдена, так и в последующие годы. В политическом и социальном плане страна стала более фрагментированной, чем в период президентства Трампа. На это накладываются ограничения в области фискальной политики. Продолжит увеличиваться дефицит государственного бюджета и объем государственного долга. Ликвидация последствий пандемии COVID-19 также потребует огромных бюджетных трат, что будет оказывать серьезное влияние на стабильность в американском обществе.

Амбициозная климатическая повестка также вносит раскол в американский истеблишмент: высокие траты на преодоление антропогенного изменения климата продолжают оспаривать представители консервативного лагеря. Представители последних пытаются формировать соответствующую повестку в медиапространстве для укрепления собственных позиций.

Усиление внутренних структурных проблем приводит к ограничению возможностей США на мировой арене. В частности, поляризация партийной системы отражается на внешней политике и политике безопасности, поскольку снижается согласованность, последовательность и преемственность соответствующих решений Вашингтона.

США продолжают активно участвовать в международных конфликтах с помощью военных и невоенных средств. Тем не менее в течение последнего десятилетия в американской политике безопасности были замечены проявления усталости. От прежнего образа «мирового полицейского» не осталось и следа.

При этом отношения между США и Россией остаются напряженными и ситуация может еще больше усугубляться. Сейчас основным местом столкновения интересов стала Украина, которая активно снабжается летальным оружием и готова вести борьбу «до последнего украинца». Коллективный Запад намерен и дальше разжигать конфликт между Россией и Украиной: не скупится на различные посулы и обещания, которые только ведут к разрушению городов, новым человеческим жертвам и гуманитарной катастрофе в многомиллионной стране.

Россия и Китай «размыли» некогда неоспоримое американское превосходство. У США уже нет в наличии астрономических сумм, необходимых на обеспечение безопасности и участие Вашингтона в тех или иных конфликтах. Полагаем, что впредь американцы будут вынуждены вести себя более избирательно в плане участия в военных авантюрах.

Команда Байдена продолжает проводить жесткий курс в отношении Китая и пытается этой работе придать системный и комплексный характер. В отличие от Трампа нынешняя администрация считает, что США понадобится научиться сосуществовать с Поднебесной в условиях стратегической конкуренции.

На основе проведенного анализа приходим к выводу, что внутренние проблемы ставят под сомнение лидерство США на международной арене. И это факт. Мир завтрашнего дня — это мир с новыми центрами силы на условиях многополярного и более справедливого развития, с учетом интересов всех государств-участников. Пусть мир будущего будет лучше.

Автор — проректор Дипломатической академии МИД России

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