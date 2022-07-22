В Японии обеспокоены усилением военного потенциала КНР

Япония обеспокоена усилением военного потенциала Китая и сотрудничеством с Россией. Власти страны отмечают, что КНР стремится создать армию мирового класса к середине XXI века, передает телеканал «Известия». Минобороны Японии также не исключает, что Китай может провести полномасштабную операцию по высадке на Тайване. Волнение связано с тем, что стабильность ситуации вокруг островного государства играет важную роль в обеспечении безопасности самой Японии. Тем не менее, в докладе Минобороны не содержится конкретных целей по повышению военных расходов.

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