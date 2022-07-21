В отношении районного прокурора из Белгородской области возбудили дело о взятке

Следственное управление Следственного комитета России по Белгородской области возбудило уголовное дело о взятке в отношении руководителя Алексеевской межрайонной прокуратуры Владимира Яненко. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на ведомство.

Дело было возбуждено 19 июля по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Сейчас в отношении Яненко проводится служебная проверка.

По данным СМИ, мужчина находится в СИЗО. Его, по имеющейся информации, задержали при получении денег.

Яненко работает главой алексеевского ведомства с сентября 2020 года. До этого он занимал аналогичный пост в прокуратуре Ровеньского района.

18 июля суд назначил штраф в 2 млн рублей 37-летнему инспектору отдела регионального надзора департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Мужчину признали виновным в трех преступлениях по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).