Реклама
Прямой эфир
Мир
Досрочные парламентские выборы в Италии состоятся 25 сентября
Мир
Глава МI6 заявил о шансе для контрнаступления ВСУ через несколько недель
Мир
Херд обжаловала в суде приговор по делу о клевете против Деппа
Мир
Израиль направит в Россию делегацию в связи с ситуацией вокруг «Сохнута»
Мир
МИД России заявил о санкциях против 39 представителей силовых структур Австралии
Мир
В 16 городах Италии введут «красный» уровень опасности из-за жары
Мир
Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Мир
Пушилин поручил МИД ДНР установить дипотношения с Северной Кореей
Мир
В Японии зафиксировали новый суточный рекорд по числу случаев COVID-19
Мир
Греция отвергла предложение ЕК сократить потребление газа на 15%
Мир
Лукашенко обвинил Запад в кризисе на Украине

В Тверской области образовали еще один муниципальный округ

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тверской области появился еще один муниципальный округ — Жарковский. Соответствующий региональный закон был принят на пленарном заседании областного заксобрания. Об этом в четверг, 21 июля, сообщают «Тверские ведомости».

«Преобразование в муниципальный округ позволит консолидировать ресурсы территории, даст возможность участвовать в программах регионального и федерального уровня», — заявил, представляя законопроект, глава Жарковского района Андрей Белявский.

Он также отметил, что создание муниципального образования позволит улучшить работу административных органов, так как будет сформирован единый бюджет, а также значительно сократится документооборот.

При этом, как отмечается в материале, практика преобразования поселений приводит к сокращению примерно на 30% расходов на их содержание.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022