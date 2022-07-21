В Тверской области образовали еще один муниципальный округ

В Тверской области появился еще один муниципальный округ — Жарковский. Соответствующий региональный закон был принят на пленарном заседании областного заксобрания. Об этом в четверг, 21 июля, сообщают «Тверские ведомости».

«Преобразование в муниципальный округ позволит консолидировать ресурсы территории, даст возможность участвовать в программах регионального и федерального уровня», — заявил, представляя законопроект, глава Жарковского района Андрей Белявский.

Он также отметил, что создание муниципального образования позволит улучшить работу административных органов, так как будет сформирован единый бюджет, а также значительно сократится документооборот.

При этом, как отмечается в материале, практика преобразования поселений приводит к сокращению примерно на 30% расходов на их содержание.